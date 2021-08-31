支聯會︱林鄭指國安法並非「無牙」　否認打擊公民社會：仍有NGO

支聯會多名常委上周三（25日）收到警方國安處信件，指警務處處長相信支聯會屬《國安法實施細則》下的「外國代理人」，規定支聯會須於9月7日或之前提供職員及香港成員的個人資料，亦要求支聯會提供2014年以來與美國國家民主基金會、中國維權律師關注組等的財務往來，以及支聯會這8年的所有活動的資料、資產、開支、收入，又要求交代鄒幸彤今年收取一項3,000元款項的原因。

林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前被問到警方去信支聯會要求提供資料及調查，是否打擊公民社會，林鄭月娥強調《香港國安法》並非「無牙」政策。



林鄭對警隊執法有信心 不會容忍組織危害國家安全

林鄭月娥表示根據國安法第43條，警方有需要時可動用6條額外條例去執法，對警方的執法有信心，相信他們是根據已有的證據執法，她不同意警方的執法是對公民社會的打擊，又指香港社會上仍存有不同的非政府組織承擔著公民責任以改善香港的情況。至於某些登記或非登記的組織如肆意破壞香港的安全，聯合外國勢力危害國家安全，政府不會容忍，警方亦會嚴格執法。