陳肇始：正與泰國等地商討疫苗認證　要小心處理不希望現假證書

Delta變種病毒株肆虐，多國疫情反彈。多名立法會議員今早（1日）口頭質詢環節時問及，政府會否與其他疫苗不被承認的國家簽訂商邊協議，令滯留海外的港人盡快回港。

食物及衞生局局長陳肇始在立法會接受質詢時表示，政府正與高風險組別的部分國家，展開新冠疫苗商討，包括泰國、馬來西亞等，令當地港人可以回港。陳肇始又指，處理疫苗認證時需小心處理，不希望出現假證書，帶來一定風險，她強調泰國的疫苗接種屬政府計劃，相信認證上會較簡單。



醫學界立法會議員陳沛然關注，疫苗接種率要達多少，才能達至通關條件和建立免疫屏障。（資料圖片）

醫學界立法會議員陳沛然問及，疫苗接種率要達多少，才能達至通關條件和建立免疫屏障？陳肇始表示，政府已展開一系列工作增加疫苗接種，特別是老人家的接種率偏低，在70至79歲長者的接種率只有三成，80歲以上長者只有一成多。

她又指，政府最初希望接種率能達至五成，但隨後市民的接種率勇躍，有望在本月底達至七成接種率。不過陳肇始強調，隨變種病毒席捲全球及聽取專家意見後，認為七成接種率不足，故希望是全民接種，以達致更高接種率。

陳肇始稱，政府現已有「安心出行」應用程式，並在食肆等場所採用，對追蹤有一定作用。（資料圖片）

會否設「健康碼」？ 陳肇始：可與創科局商討

建制派班長廖長江關注，香港何時會接種第三劑疫苗，陳肇始稱，衞生署轄下的聯合科學委員會本月將開會討論接種第三針問題，她強調政府會留意各地數據，有最新消息會盡快公布。

民建聯立法會議員葛珮帆問及，政府何時下調接種科興疫苗的接種年齡，以及香港會否與內地看齊防疫標準，如設立健康碼。陳肇始表示，科興藥廠正進行第三劑臨床研究，待掌握有關數據後會按規劃申請。

至於在健康碼方面，陳肇始稱，政府現已有「安心出行」應用程式，並在食肆等場所採用，對追蹤有一定作用。她又指，現時過關時亦有類似健康碼形式處理檢測安排，強調就健康碼的問題，可與創新及科技局作商討。

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