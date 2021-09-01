羅致光稱竹篙灣不能全用作外傭檢疫：不能「此長彼消」

行政長官林鄭月娥昨天（31日）出席行政會議前見記者，透露將開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期予外籍傭工作檢疫之用，約800個單位，政府會收回不多於500元成本價，預料9月底可啟用。

勞工及福利局局長羅致光今天（1日）指，不應該將全數竹篙灣房間用作外傭檢疫之用，認為須顧及和不影響其他從外地返港的港人之檢疫需求，避免出現「以長彼消」的情況。



羅致光（資料圖片 / 梁鵬威攝）

須顧及其他外地返港港人檢疫之用

羅致光稱，若短期內數千個外傭一同來港接受檢疫，將會是一個很大挑戰，希望傭主能夠明白和理解。羅致光續指，由於外傭來自高危地區，政府只會安排外傭到有經驗的檢疫酒店接受檢疫，至今只有一家檢疫酒店提供檢疫安排，目前仍在探討其他可能性。

至於能否提早啟用竹篙灣作外傭檢疫，以及能否用盡3,000間房間，羅致光說不應該將全數竹篙灣房間用作外傭檢疫之用，須顧及和不影響其他從外地返港的港人之檢疫需求，避免出現「以長彼消」的情況。

羅致光續指，市民明白竹篙灣不是酒店，須就配套作安排，又指無足夠軟件處理安排、編配等工作，故9月下旬才開始予外傭使用。

卓悅旗下美容院「悅榕莊」（About Beauty）、Dr. Protalk及水云莊今日（1日）公布，因內部重整暫停營運，已預約之療程將自動取消。「悅榕莊」的官方網頁無法瀏覽，熱線無法接通。羅致光表示，由於過去數小時出席立法會會議，手上未有有關「悅榕莊」的資料。