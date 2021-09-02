疫下就業錯配嚴重　何啟明：若難覓合適工作　長遠宜考慮轉行

工聯會今（2日）舉辦招聘日，提供逾二千個空缺，以餐飲業等基層工作為主。有參與招聘的連鎖餐廳表示，主要提供入職要求不高的樓面及廚房空缺，除了提供培訓，也設有獎勵吸引求職者入行，但認為求職者反應一般。

本身是工聯會黨員的勞工及福利局何啟明，引述主辦方指現時岀現「有工無人做，有人無工做」的情況，認為市民若中短期難以找到合適工作，應選擇轉行等長遠考慮，強調政府不同部門會提供協助，也會與職訓局等商討。



何啟明指市民若中短期難覓合適工作，應選擇轉行等長遠考慮，強調政府會提供協助。（鄭子峰攝）

何啟明在招聘會致辭時表示，持續了年半的疫情影響了不少市民的生計，希望與內地可以盡早通關，令經濟恢復正常。對於工聯會建議設立為期半年的失業援助金，他未有正面回應；但就著加開一萬五千個臨時職位的訴求，他稱需要再作考慮，反指如果市民持續一段時間未能重回職場，應考慮是否轉型會較適合，強調會再與職訓局和工聯會等商討。

有求職者則稱受疫情影響，近年半收入大減，但坊間不少工作時薪只有40元，希望可以搵到薪酬水平較為合理的工作，坦言不會「揀工，啱都會試」。工聯會理事長黃國則指，今次招聘會提供空缺較多，氣氛較去年11月好，但都是以機場和大財團的工作較受歡迎，因薪酬福利等保障較佳。

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何啟明：外傭檢疫正研究不同選項

政府本周起恢復外傭入境，勞福局局長羅致光日前表示，不應將全部竹篙灣檢疫設施用作外傭隔離，強調要確保有足夠檢疫單位供密切接觸者強制檢疫之用。何啟明指，當局正研究更多不同選項，但部分方案遇到一定困難，強調現時短期目標是做好800個竹篙灣檢疫中心單位。