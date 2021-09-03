政府刊憲　唐英年續任西九文化區管理局主席　任期至2023年

政府今（3日）刊憲，特首林鄭月娥根據《西九文化區管理局條例》第6條賦予的權力，再度委任全國政協常委唐英年擔任西九文化區管理局董事局主席，任期兩年，由今年10月1日至2023年9月30日。



唐英年在任政務司司長時，曾兼任西九文化區管理局董事局主席。2017年，林鄭委任唐英年擔任為管理局主席，當時她讚揚唐具備豐富的公共行政經驗，曾擔任不同公職，包括政務司司長兼西九管理局董事局主席、財政司司長、工商及科技局局長、行政會議成員，以及立法會議員，加上其工商管理經驗，是帶領西九邁向新發展階段的最理想人選，「我有充分信心由唐先生擔任西九管理局董事局主席領導西九，西九將成為一個香港市民引以為榮的世界級綜合文化藝術樞紐。」2019年，林鄭再度委任唐英年為管理局主席，任期至今年9月。

西九文化區M+博物館今年初曾捲入政治風波，新民黨立法會議員容海恩在行政長官答問會上稱，M+博物館內有疑似違反《港區國安法》、侮辱國家尊嚴的藝術品，當中包括艾末末的作品。唐英年當時回應稱，無計劃在開館時展出艾未未作品，M+博物館必定會遵守香港法律，包括《基本法》和《港區國安法》。至於有關作品是否違反《國安法》，他稱自己非法律界人士，不懂判斷作品是否違法。他又稱，若有展品可能違法，相信國安公署會跟西九管理局聯絡。