國安法︱新學年律政司續推法治教育　鄭若驊盼學生明白生活中應用

律政司新學年將因應《港區國安法》及《國歌條例》的實施，針對中小學生推出「明法．傳法」計劃，以講座及參觀等活動推廣法治。律政司司長鄭若驊今（4日）發表網誌指，希望藉計劃令學生明白守法的重要性和法律在日常生活中的應用。

反修例運動後，向青少年灌輸法治觀念的活動早於去年啟動，當中包括協助教師預備法治教材、及支持教育局培訓教師，內容涵蓋《憲法》、《基本法》、國家安全等議題。合作機構包括有建制背景的基本法基金會、勵進教育中心及智庫香港政策研究所。



鄭若驊發表網誌指新學年將推出「明法．傳法」法治教育計劃，希望令學生明白守法的重要性和法律在日常生活中的應用。（資料圖片）

法治教育去年合作機構均有建制背景

據官方介紹，「明法•傳法」是因應國安法及國歌法，要求學校就特定範疇開展教育而推出，計劃包括長期舉辦的常規項目及主題項目。鄭若驊稱新學年會舉辦小學校際法律常識問答比賽，以及針對中學生的短片創作比賽。她強調法治作為香港成功的基石，推廣正確的法治概念，社會上人人有責。

至於過去一年的活動，則有巡迴在小學演出的法治劇場，以及香港政策研究所通過講座、遊戲和小組討論，教育中學生法治概念。針對老師，就有基本法基金會製作、提供《憲法》及《基本法》等教材的平台，以及支持勵進教育中心與教育局合作，培訓中小學教師，內容涵蓋《憲法》、《基本法》、國家安全、香港的法律制度及法治等議題。

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鄭若驊：律政司會積極加強推展法治教育

這些師訓課程，除了有建制派人物如譚惠珠、梁愛詩等作為講者，今年7月也邀請了港澳辦副主任馮巍及多名內地黨校學者，主講「建黨百年系列講座」，被批評政治色彩濃厚及模式單向。

鄭若驊也在網誌感謝上述三個機構的支持，表示律政司會積極加強推展法治教育，以進一步提升青少年對法治的正確認識及實踐。