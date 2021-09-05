直播︱支聯會通過解散決議　9.25開特別大會　拒向國安處交資料

支聯會今日（5日）召開記者會，除了回應警方國安處上周向支聯會7名常委發信，要求於9月7日或之前提交所要求的資料及相關證明文件，亦會公佈召開特別會員大會。支聯會常委較早前僅以半數通過解散決議，將於9月25日於六四紀念館召開特別會員大會，商討有關決議。《香港01》將直播記者會過程。

支聯會副主席鄒幸彤否認會方是「外國代理人」，批評國安處沒有提供任何理據或證據，拒絕向國安處提交資料。



【11:20】鄒幸彤提到，過去一段時間也有思考，支聯會是否能以註冊公司形式營運下去，蛋調不希望散播恐懼。不過常委較早前亦無法達成共識，僅以半數通過將解散決議交付會員大會，會方將於9月25日下午2時，於六四紀念館召開特別會員大會商討有關決議。她指，支聯會平反六四等訴求一直堅持，認為會方是華人社會良知的象徵，因此不希望解散與否會是一個閉門的討論，呼籲會員及大眾也可參與討論利弊何在。

【11:08】支聯會副主席鄒幸彤指，支聯會不會向國安處交任何資料，批評做法開壞先例，可以無限追溯期地要求交任何資料。

她強烈否認屬警方指稱的「外國代理人」，又形容支聯會「代理」的是「人民的良知」：「如果與外國（組織）接觸就是外國代理人，全世界都是外國代理人。」反問是否要香港公民社會，成為「閉關鎖國」的地方，如何做「國際城市」。她質疑，國安處的做法如同「國安處做嘢唔使同你解釋，唔使俾任何理據」。

+ 4