支聯會︱湯家驊：警方現階段有權不公開理據　司法覆核或不獲受理

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在本周二（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，並指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」。支聯會副主席鄒幸彤今日（5日）表示，支聯會不會向警方提供相關資料，質疑警方做法濫權。同日，保安局發聲明指「嚴正警告」有關團體必須遵守《香港國安法》下《實施細則》的提交資料要求。

今次案件中，核心的法律爭拗點在於警方稱「有合理理由相信」支聯會為「外國代理人」，但支聯會否認，因此認為警方無權動用此條例權力。而在警方信件中，亦沒有提出任何證據證明「外國代理人」的說法。

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，按照《國安法》字面理解，條例沒有要求警方國安處在索取「外國代理人」資料時提供任何根據，相信此安排是刻意，因涉及對案件偵查的效果，所以警方確實有權現階段不予公開；一個團體是否條例所指的「外國代理人」，應由法庭判斷而非當事人單方面拒絕。他又預計，即使支聯會就「外國代理人」的定義作司法覆核（JR），法庭亦有機會不受理。



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不交資料即犯法 鄒幸彤形容為「強制篤灰條文」

根據《關於向外國及台灣政治性組織及其代理人要求因涉港活動提供資料的細則》（即國安法第43條實施細則的附表5），警務處處長如合理地相信發出有關規定是防止及偵查危害國家安全罪行所需要的，則可在保安局局長批准下，不時藉向某「外國代理人或台灣代理人」送達書面通知，規定該代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提供資料。

其中3（b）條提及，如該代理人沒有遵從規定提交資料，則每名已獲送達通知的幹事及人士即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰10萬元及監禁6個月。

「強制交資料」國安法特有

須注意的是，這種要求一個團體「強制提交資料」的條文，是國安法所特有。警方今年4月去信民陣，要求後者提交資料時，所引用的是《社團條例》第15條，該條例並沒有指明不交資料的法律後果，只提到如提交的資料屬「虛假、不正確或不完整」的，則提供該等資料的人，一經循簡易程序定罪，可處第4級罰款。

鄒幸彤前日（3日）撰文批評，此條文的寫法如同「強制篤灰條文」，認為國安法下已無緘默權。她又指，「外國代理人」一詞定義過於廣泛，而警方單方面指稱支聯會為「外國代理人」，卻沒有提供任何證據，不滿警方單方面「佢話係就係」。亦因如此，在今早記者會中，鄒幸彤一再重申，警方無權動用《實施細則》內的權力，因此不認為支聯會有違法。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：警方索資料權力須交法庭裁決 非當事人單方面拒絕

湯家驊向《香港01》記者表示，目前仍未有相關法庭裁決，只能從字面理解法例原意：《實施細則》附表5並沒有要求警務處處長索取資料時，提供指稱一個團體為「外國代理人」的根據；不過對比同一《實施細則》下，附表7卻要求律政司司長在發出命令，以偵查危害國家安全罪行、指令特定人士交出資料或物料時，須「說明該正在偵查中的危害國家安全罪行的詳情」，說法詳細得多。

因此湯家驊相信，附表5沒有要求警方調查「外國代理人」時提供詳情，是刻意給予警務處一個較寬鬆的規定，行使相關權力，在現階段不用提供理據。他估計，這樣設計的原意，是因為一宗涉及外國政治勢力的案件，在未有法庭判決前，如果太早廣泛披露相關案件的詳情，未必有利於日後的偵查工作。

他提醒：「其實被稱為『外國代理人』，目前來說並不一定是罪行。只是如果案件日後進入司法程序，法庭屆時就可以判斷該組織是否『外國代理人』，從而裁定警方行使附表5的權力是否恰當。」所以湯家驊認為，行使權力的是否合法可以交由法庭判斷，不應由當事人單方面拒絕；現時公開拒絕此一提交資料的要求，亦有被檢控的機會。

在今日記者會中，鄒幸彤被問到會否就警方的行動提出司法覆核時，表示仍在考慮中，未有決定。不過湯家驊認為，即使支聯會作司法覆核，亦有機會不獲受理，「的確，國安法只是說國安委的決定不受司法覆核，而沒有說不能覆核警務處處長的權力。不過從另一角度看，司法覆核只會處理一些無既有法庭程序可介入的事情。在今次例子中，警方對於要求提供資料的權力，遲早都要經法庭審視，所以法庭是有可能不接受事前的司法覆核。」