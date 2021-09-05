梁齊昕8歲愛犬中暑離世：未試過如此崩潰　後悔無聽母親勸告

全國政協副主席、前特首梁振英的女兒梁齊昕在社交網站發文，指8歲愛犬Speedy今天（5日）因中暑不治。梁齊昕指，母親梁唐青儀事前曾提醒她，勿在酷熱天氣下帶Speedy出外遊玩，惟無聽母親勸告，坦言「這次真的上了一課」，又指日後不要在酷熱天氣下帶犬隻出外多於10至15分鐘，尤其是短頭型犬隻。

翻看梁齊昕的Instagram，她上載多張與Speedy遊玩的限時動態，妹妹梁頌昕亦有同行。



梁唐青儀曾籲勿在酷熱天氣帶犬隻外出

梁齊昕在貼文中指，Speedy在兩天前剛過了8歲生日，形容是她的一生摯愛。梁齊昕指，母親梁唐青儀事前曾提醒她，勿在酷熱天氣下帶Speedy出外散步，又指她與Speedy只是外出半小時，加上今天天氣有點天陰，過往亦有過類似出外散步的經驗，沒想到會發生如此悲劇。

梁齊昕續說：「這次真的上了一課」，又指日後不要在酷熱天氣下帶犬隻出外多於10至15分鐘，尤其是短頭型犬隻，指最理想的做法是讓犬隻在空調下冷卻。

今與Speedy到灣仔海濱、添馬寵物公園遊玩

她又向Speedy抱歉，希望Speedy不要怪責她，「我希望你不要怪我......我希望（並相信）你在離開時沒有受苦。（I’m so sorry Speedy. I hope you don’t blame me… I hope (and believe) you didn’t suffer when you passed. ）」

梁齊昕指，Speedy離世讓她憶起過往一起美好日子和生活，「我們今天在灣仔海濱、添馬公園的寵物公園度過了美好的一天，在你（Speedy）小時候，我們一起住過倫敦和香港禮賓府。」她說，當時聽到家傭大嗌「Speedy沒有反應」時，遂馬上帶牠跑出家門，坦言自己未試過只裝睡衣和拖鞋步出家門，形容未試過如此崩潰。

翻看梁齊昕的Instagram，她上載多張與Speedy遊玩的限時動態，並與妹妹梁頌昕在添馬公園自拍。

梁齊昕Instagram限時動態



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