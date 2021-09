梁齊昕8歲愛犬中暑離世：未試過如此崩潰　後悔無聽母親勸告

全國政協副主席、前特首梁振英的女兒梁齊昕在社交網站發文,指8歲愛犬Speedy今天(5日)因中暑不治。梁齊昕指,母親梁唐青儀事前曾提醒她,勿在酷熱天氣下帶Speedy出外遊玩,惟無聽母親勸告,坦言「這次真的上了一課」,又指日後不要在酷熱天氣下帶犬隻出外多於10至15分鐘,尤其是短頭型犬隻。

翻看梁齊昕的Instagram,她上載多張與Speedy遊玩的限時動態,妹妹梁頌昕亦有同行。



梁唐青儀曾籲勿在酷熱天氣帶犬隻外出

梁齊昕在貼文中指,Speedy在兩天前剛過了8歲生日,形容是她的一生摯愛。梁齊昕指,母親梁唐青儀事前曾提醒她,勿在酷熱天氣下帶Speedy出外散步,又指她與Speedy只是外出半小時,加上今天天氣有點天陰,過往亦有過類似出外散步的經驗,沒想到會發生如此悲劇。

梁齊昕續說:「這次真的上了一課」,又指日後不要在酷熱天氣下帶犬隻出外多於10至15分鐘,尤其是短頭型犬隻,指最理想的做法是讓犬隻在空調下冷卻。

今與Speedy到灣仔海濱、添馬寵物公園遊玩

她又向Speedy抱歉,希望Speedy不要怪責她,「我希望你不要怪我......我希望(並相信)你在離開時沒有受苦。(I’m so sorry Speedy. I hope you don’t blame me… I hope (and believe) you didn’t suffer when you passed. )」

梁齊昕指,Speedy離世讓她憶起過往一起美好日子和生活,「我們今天在灣仔海濱、添馬公園的寵物公園度過了美好的一天,在你(Speedy)小時候,我們一起住過倫敦和香港禮賓府。」她說,當時聽到家傭大嗌「Speedy沒有反應」時,遂馬上帶牠跑出家門,坦言自己未試過只裝睡衣和拖鞋步出家門,形容未試過如此崩潰。

翻看梁齊昕的Instagram,她上載多張與Speedy遊玩的限時動態,並與妹妹梁頌昕在添馬公園自拍。

梁齊昕Instagram限時動態



+ 1