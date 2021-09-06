盧文端：民主黨強行阻止參選恐違國安法　籲「求生派」另起爐灶

全國僑聯副主席盧文端今日（9月6日）再次在《明報》撰文，指現時民主黨內部對於是否參選的爭議，其實是要「求生」還是「求死」的選擇。他聲言，如民主黨強行阻止成員參選，等同挑戰和破壞新選舉制度，有可能觸犯《國安法》，若是如此，「求生派」也只有另起爐灶。



▼民主黨就參選問題身陷內鬥▼



指新制並非「少不了民主黨」

盧文端指，雖然「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」，而且為包括民主黨在內的泛民人士預留了參政空間，但這不等於新選制離不開民主黨。其一今年底立法會選舉不管民主黨是否參選，都一定會有泛民人士參選，其中極可能還有民主黨的人，他們或以民主黨成員的身份參選，或者退黨參選；其二並非新選制需要民主黨，而是民主黨如果「求生」就需要參加新選制下的選舉。

他提到，候選人資格審查委員會近日公布熱血公民鄭松泰被DQ，新思維狄志遠則成功入閘，兩個個案對民主黨具有重要的參照啟示意義：鄭過往參與激烈的暴亂活動、公然作出一些蔑視國家和挑戰「一國」的行為。由此可見民主黨成員中有類似鄭松泰行為的人，即使報名參選，也過不了資格審查一關，因此涉嫌違反《國安法》而身陷牢獄者，基本上是參選無望；至於狄志遠曾加入民主黨並位至副主席，既沒有參與社會暴亂，也無衝擊「一國兩制」底線的言行。他能入閘參選選委會，實際上也是告訴民主黨內的「溫和務實人士」，他們可以「入閘」參選並有機會當選。

讚揚參選派溫和務實「值得鼓勵」

盧文端又指：「社會上已有輿論提醒民主黨，倘若強行阻止成員參選，等同是對新選舉制度的挑戰和破壞，有可能觸犯香港國安法。香港國安法第29條規定，『對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果』，屬於犯罪。（按：該條法例屬「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」範圍中）」他估計，民主黨副主席李永達出逃，是因為其與壹傳媒創辦人黎智英的密切關係，引發外界猜測民主黨是否有勾結黎智英觸犯國安法的問題。「如果民主黨在參選問題上肆意妄為而觸犯國安法，那就會真的是萬劫不復，死路一條了。」

盧文端特別提到，民主黨內有一些溫和務實的「求生派」，專注地區事務，在地區上聯絡居民和宣傳政績的廣告牌，以及不斷就經濟民生問題舉行記者會，相信在積極準備參選。他讚揚這些人可以就特區政府政策表達與建制派不同的意見，對香港實現良政善治有正面作用，雖然也可能有個人利益和前途的考慮，但同時也能夠帶動民主黨走上「求生」之路，而且是香港社會希望見到的，所以「值得鼓勵」。

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片/盧翊銘攝）

稱「求生派」大可自立門戶

狄志遠較早前接受《香港01》訪問時表示，民主黨內一些棄選的聲音，似乎是「被情緒牽着走」。盧文端認為這些說法雖然有其道理，但卻流於表面化，參選與否實質是「激進對抗」路線與「溫和務實」路線之爭。

他認為，即使以黨的名義參選暫難達成共識，也要為個人以民主黨成員身分參選留出空間，為民主黨走出一著「活棋」：「如果民主黨不再有能夠支撐大局的智者，而任由『求死派』主導，死抱激進對抗路線不放，一條路走到黑，那也就死不足惜了。再說，香港少了一個搞對抗的政黨，也未嘗不是一件好事。屆時，民主黨的『求生派』大可自謀生路，自立門戶，相信也會有自己的一片天地。」

狄志遠已報名參選選委會界別分組選舉（社會福利界），詳細參選名單請參閱：

立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布