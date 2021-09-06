林鄭出席深港合作會議　冀免檢疫往返內地　簽署港大深圳辦學協議

特首林鄭月娥與多名官員今天（6日）訪問深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等多名深圳官員會面。林鄭月娥在會上指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。

林鄭又指，會議結束後兩地將簽署協議，包括落實兩地在河套深港科技創新合作區的項目、加強法律及爭議解決服務，以及香港大學與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃。



將簽法律合作協議

林鄭月娥在開場發言時指，本港過去兩年經歷由亂轉治的重大轉折，《國安法》如同定海神針，選舉改制有助本港重回「一國兩制」正軌，既能解決本港當前面對的問題，同時為香港融入國家發展大局掃除障礙，又指香港將用好「一國兩制」優勢，依托祖國，面向世界，抓緊國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設的重大機遇，聚焦發展經濟，改善民生，保持香港長期繁榮穩定。

她提到，深港合作會議已建立多年，由政務司司長和深圳市市長共同主持，隨着港深合作邁向新台階，和參考了2018年成立的川港合作模式，今天的會議首次以高層會晤暨合作會議形式進行，由書記和她參與發言，形容極具意義。

林鄭又指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。她透露，兩地政府將於會議結束後簽署協議，加強創科及法律合作等，形容港深合作邁向新台階，日後將有大量機會合作。

行政長官林鄭月娥今日（九月六日）率領香港特別行政區政府代表團與深圳市委書記王偉中率領的深圳市人民政府代表團在深圳五洲賓館舉行深港高層會晤暨2021年深港合作會議。圖示林鄭月娥在會議作開場發言。

引述黃柳權稱：感受到港府對「十四五」部署有進一步了解

林鄭續指，今年是「十四五」規劃的開局之年，國務院港澳辦副主任黃柳權在總結訪港總會時說，他感受到特區政府和管治團隊對國家「十四五」規劃的任務和背後部署有進一步理解，各部門有很多想法，展示了新氣象，故在準備這次會議時，閱讀了特區政府同事們就她跟王偉中五月時共同拍板的19個工作專班的報告，也真的有一番新氣象的感受，「我相信在港深合作上，同事們都有港澳辦主任夏寶龍早前說的『想幹事、會幹事、能幹事、幹成事』的態度和精神。」

深圳市委書記王偉中指，深港關係唇齒相依，又指兩地聯手抗疫令深港「親如兄弟的關係更加牢固」，強調深港將深入落實中央要求全面貫徹落實香港「一國兩制」的基本方針，全力支持香港融入國家發展大局，努力打造深港雙城經濟，希望深港合作結出更多豐碩成果，成為全球最璀璨奪目的雙子星。