林鄭出席深港合作會議　冀免檢疫往返內地　簽署港大深圳辦學協議

特首林鄭月娥與多名官員今天（6日）訪問深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等多名深圳官員會面。林鄭月娥在會上指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。
林鄭又指，會議結束後兩地將簽署協議，包括落實兩地在河套深港科技創新合作區的項目、加強法律及爭議解決服務，以及香港大學與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃。
將簽法律合作協議
林鄭月娥在開場發言時指，本港過去兩年經歷由亂轉治的重大轉折，《國安法》如同定海神針，選舉改制有助本港重回「一國兩制」正軌，既能解決本港當前面對的問題，同時為香港融入國家發展大局掃除障礙，又指香港將用好「一國兩制」優勢，依托祖國，面向世界，抓緊國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設的重大機遇，聚焦發展經濟，改善民生，保持香港長期繁榮穩定。
她提到，深港合作會議已建立多年，由政務司司長和深圳市市長共同主持，隨着港深合作邁向新台階，和參考了2018年成立的川港合作模式，今天的會議首次以高層會晤暨合作會議形式進行，由書記和她參與發言，形容極具意義。
林鄭又指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。她透露，兩地政府將於會議結束後簽署協議，加強創科及法律合作等，形容港深合作邁向新台階，日後將有大量機會合作。
引述黃柳權稱：感受到港府對「十四五」部署有進一步了解
林鄭續指，今年是「十四五」規劃的開局之年，國務院港澳辦副主任黃柳權在總結訪港總會時說，他感受到特區政府和管治團隊對國家「十四五」規劃的任務和背後部署有進一步理解，各部門有很多想法，展示了新氣象，故在準備這次會議時，閱讀了特區政府同事們就她跟王偉中五月時共同拍板的19個工作專班的報告，也真的有一番新氣象的感受，「我相信在港深合作上，同事們都有港澳辦主任夏寶龍早前說的『想幹事、會幹事、能幹事、幹成事』的態度和精神。」
深圳市委書記王偉中指，深港關係唇齒相依，又指兩地聯手抗疫令深港「親如兄弟的關係更加牢固」，強調深港將深入落實中央要求全面貫徹落實香港「一國兩制」的基本方針，全力支持香港融入國家發展大局，努力打造深港雙城經濟，希望深港合作結出更多豐碩成果，成為全球最璀璨奪目的雙子星。