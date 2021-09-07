支聯會拒交資料　林鄭斥鼓吹違法達義：不守法便不能自稱公民組織

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在今日（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，並指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」。支聯會副主席鄒幸彤前日（5日）在記者會表示，支聯會並不是「外國代理人」，警方又沒有提供任何指控的根據，因此不會向警方提供相關資料。

特首林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前見記者時回應，指國安法是「有法必用」，認為過去一些人不斷鼓吹「違法達義」、是公民組織就不用守法等觀念是完全錯誤。她又批評公然表明不守法的人，不能自稱為「公民組織」。



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國安法「有法必用」 不能再鼓吹「違法達義」歪理

林鄭月娥指已說過很多次，國安法是「有法必用」，不然難以維護國家安全、主權、發展利益，而警方國安處要求提供資料，是在43條《實施細則》下可採取的措施之一，《實施細則》已詳細說明動用的程序及考慮如何。如案件進入司法程序，所有證據都會交由法庭處理。

林鄭特別提到，留意到有人提出只要是「公民社會」一員就毋須守法，認為這是「完全、完全錯的觀念」：「過去一段很長時間以來香港有些人，包括法律界人士，在鼓吹這些錯的觀念，而影響不少青年人違法，所以我必須在此對這種說法作出強烈譴責。」

她表示，每一個公民社會的人都必須守法，每一個組織都需要有這種公民的精神，亦即「依法」：「不能再鼓吹一些所謂『違法達義』的『歪理』。」林鄭更指出：「任何人如果公然、公開地說不會依守法律，我覺得他們不能稱自己為一個『公民社會』的組織。」