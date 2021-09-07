支聯會批警違自然公義　警總遞信重申非外國代理人

警方國安處上月去信支聯會多名常委，要求交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，並指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，遞交資料期限今天（7日）屆滿。

支聯會今午（7日）到警察總部遞信，五名常委發公開信回應，指警方單憑「有合理理由相信」就要求提交資料是不足夠，又重申支聯會並非「外國代理人」，警方也未曾提供任何理據解釋要求的資料與偵查國安罪行相關，所以有關要求違反自然公義的原則，既無合法基礎，支聯會也不會提交警方要求的任何資料。

常委之一徐漢光以個人身份申請司法覆核，要求法院裁定警方信件無效，以及宣布支聯會非「外國代理人」。他強調擔任常委31年都是出於「愛國」，並說支聯會的訴求都是為了中國好。



支聯會到警總遞公開信，質疑警方單憑「有合理理由相信」是違反自然公義的原則，故不會應要求提交資料。（梁鵬威攝）

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支聯會列出三大質疑 批警要求違自然公義原則

支聯會在公開信中，再次否認是「外國代理人」，因此警務處處長無權以《國安法第43條實施細則》附表5要求他們提供資料。支聯會指，警務處處長誤以為只要「有合理理由相信」支聯會是附表5第1條所指的「外國代理人」，就能發出提供資料的要求，是犯了法律錯誤。附表5適用的前提是該組織事實上是外國代理人，僅「有合理理由相信」並不足夠。

支聯會指，處長並未提供任何理據去解釋：（一）有何合理理由相信支聯會為「外國代理人」？（二）為何合理地相信發出該信件是防止及偵查危害國家安全罪行所需要？（三）以及所要偵查的危害國家安全罪行，性質以及與所要求的資料之間的關係。

所以，支聯會認為警方的要求違反自然公義原則，信件並無合法基礎，因此不會提供信中所要求的任何資料。

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同樣收到警方信件，要求遞交與中國維權律師關注組相關資料的立法會前議員劉慧卿，表示經要求後，警方同意延長遞交資料限期兩周至 9 月21日。關注組正討論如何處理，有決定後稍後交代，現階段並無補充。