支聯會拒交資料批違自然公義　警：收到個別團體提交資料

警方國安處上月去信支聯會多名常委及相關團體，指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，遞交資料期限今天（7日）屆滿。警方確認已收到個別團體提交的資料。

然而，支聯會今午（7日）到警察總部遞信，表明不會應要求提交任何資料。五名常委發公開信回應，指警方單憑「有合理理由相信」並不足夠，重申支聯會並非「外國代理人」，警方未曾解釋要求的資料與偵查國安罪行相關，所以是違反自然公義原則，亦無合法基礎。

支聯會副主席鄒幸彤強調，拒交資料的決定有法律理據，批評國安處濫用權力違法強迫公民組織交出資料，但始終難以防範警方「夾硬嚟」。警方嚴厲譴責有團體再次公然表示不會遵從法定要求，拒絕提交資料，重申若未依時提交資料，可處罰款十萬元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。



支聯會到警總遞公開信，質疑警方單憑「有合理理由相信」是違反自然公義的原則，故不會應要求提交資料。（梁鵬威攝）

+ 6

支聯會列出三大質疑 批警要求違自然公義原則

支聯會在公開信中，再次否認是「外國代理人」，因此警務處處長無權以《國安法第43條實施細則》附表5要求他們提供資料。支聯會指，警務處處長誤以為只要「有合理理由相信」支聯會是附表5第1條所指的「外國代理人」，就能發出提供資料的要求，是犯了法律錯誤。附表5適用的前提是該組織事實上是外國代理人，僅「有合理理由相信」並不足夠。

支聯會指，處長並未提供任何理據去解釋：（一）有何合理理由相信支聯會為「外國代理人」？（二）為何合理地相信發出該信件是防止及偵查危害國家安全罪行所需要？（三）以及所要偵查的危害國家安全罪行，性質以及與所要求的資料之間的關係。

鄒幸彤指，基於上列三點，警方的做法違反自然公義的原則，認為信件既無合法基礎，因此不會提供所要求的任何資料。她認為支聯會在法律上完全正確，但需要面對政治風險，「睇佢（警方）會唔會夾硬嚟。」

+ 5

鄒幸彤：公民社會並非由政權定義

鄒幸彤說，即使公民社會放棄抗爭，亦不代表政府會放過公民社會，一樣會窮追猛打，她不預期自己提交回覆後會即時被捕，一旦被捕，寄語港人繼續抗爭，不要屈服於無理的強權之下，不要放棄尋找空間，盡力按照良知生活。

對於特首林鄭月娥今早指不依法行事的，不可自稱屬公民社會一員，鄒幸彤表示，公民社會獨立於政府體制之外，並非由政權定義，「政府話你係先係嘅，唔叫公民社會，叫政府公民社會。」支聯會常委梁錦威說，支聯會30多年來風雨不改地與香港人同行，支聯會在公民社會的角色由全香港市民決定，並非林鄭月娥一人便應否定支聯會的努力。

徐漢光以個人身份入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭判定警務處處長要求支聯會遞交資料的信件為不當及無效。（梁鵬威攝）

徐漢光提司法覆核 禁制提交資料的要求

常委之一徐漢光，以個人身份入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭判定警務處處長要求支聯會遞交資料的信件為不當及無效，並要求宣布支聯會並非「外國代理人」，以及禁制有關信件所訂明的要求，直至法庭有進一步指示。他說自己擔任常委逾30年，對支聯會被指是「外國代理人」感到不忿，「明明係愛國，點解話我哋係外國代理人呢？......我地受邊個指使？受天安門英靈指使。點解要釋放民運人士，係為中國好。」

胡志偉父親設靈，民主黨前主席劉慧卿到場致祭。（張浩維攝）

中國維權律師關注組提交資料期限延長兩周

同樣收到警方信件，要求遞交與中國維權律師關注組相關資料的立法會前議員劉慧卿，表示經要求後，警方同意延長遞交資料限期兩周至 9 月21日。關注組正討論如何處理，有決定後稍後交代，現階段並無補充。警方證實收到有團體要求延期提交資料。