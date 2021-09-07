律政司網誌：《前海方案》助本港法律界業務發展

中央昨天（6日）公佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，前海面積將擴大8倍。



律政司司長鄭若驊撰寫網誌表示，《前海方案》有助香港法律及爭議解決業服務的發展。



鄭若驊表示，律政司會與深圳研究改善機制，及探索不同法系、跨境法律規則銜接。（資料圖片）

擴大「港資港法港仲裁」市場 建立民商事司法協助機制

鄭若驊表示，《前海方案》從五方面有利本港法律業界。她指前海擴大後，區內的港資企業必定會較現時增加，將有更多企業適用於「港資港法港仲裁」，律政司會繼續與內地相關單位探討完善機制，致力在前海落實「港資港法港仲裁」措施。

第二，早前落實了相互認可和協助公司清盤及債務重組的司法協助措施，律政司會與深圳研究改善機制，及探索不同法系、跨境法律規則銜接，以建立民商事司法協助和交流新機制。

冀在前海發展國際仲裁和調解業務

第三，《前海方案》可深化改革香港律師事務所在內地「合夥聯營」機制。第四是支持設立代表機構，在前海建設國際投資仲裁和調解機制。

最後一項為共同展開國際商務爭議解決業務。鄭若驊促香港法律及爭議解決業界把握《前海方案》提出的措施，以互惠互補、共建共享的原則配合前海發展，共同開展國際商事爭議解決的業務。

中央官員周四辦法律界宣介會 講解惠港政策

鄭若驊表示，律政司和中聯辦法律部本周四（9日）將舉行「香港法律專業在粵港澳大灣區執業及其他機遇」宣介座談會，邀請中央官員業界講解惠港政策和大灣區機遇。