首批區議員周五宣誓　港島人丁單薄最多僅25人參與　司馬文願宣誓

區議員將於周五（10日）起分四批宣誓，首批為港島區區議員，但在200多名泛民區議會辭職後，港島僅餘下25名區議員，「人丁單薄」。



扣除260人已經辭職及8人被拘禁或已離港，區議會餘下211名議員，有議員表態將會宣誓。



中西區、黃大仙僅餘3名區議員

港島分為四大區域，東區仍有11名區議員，灣仔有7人，南區只餘下4人，中西區更只有3人。若全數到場宣誓，仍然只有25人參與。南區區議會副主席司馬文向傳媒透露，他將會宣誓，而部份人則未有表態。

其他地區亦有類似情況，例如全數由泛民人士當選的黃大仙區，原先有25名區議員，現在只餘下3人。

有個別泛民區議員公開表態會宣誓。元朗區議員張秀賢表明會宣誓，指盡力履行公職是理所當然的抉擇。

中西區僅餘下3名區議員：

監誓人徐英偉儀式後判斷是否有效

然而就算完成宣誓，還要官方認為有效才可以留任。特首林鄭月娥表示，監誓人即民政事務局局長徐英偉不會即時公佈是否有效，會在儀式後盡快通知，如被認為宣誓無效，區議員可以有申述機會，再由監誓人判斷，有需要時會尋求法律意見。

民建聯主席李慧琼亦認為，需要看區議員是否真誠擁護《基本法》及效忠特區，要審視過往言行來判斷是否真心，不應只看宣誓一刻的表現來做決定。李慧琼說，該黨會全力配合宣誓。