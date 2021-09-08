專訪丨律師會長陳澤銘：冀率理事會訪京　可研加快國安法審訊程序

香港律師會上月改選理事會，演變成一場自我監管權之爭，政府表明一旦律師會「政治化」，將考慮終止合作關係，最終「專業派」大勝，新理事會選出陳澤銘出任會長。他接受訪問時表示，難評估被政府收回權力的風險，但希望透過做好律師會工作，維持現有傳統和安排。



大律師公會過去幾年與北京「斷交」，律師會近年亦因疫情無法訪京，陳澤銘期望疫情放緩後，能率領全體理事訪京，「作為會長我有責任，即使理事會內不同理事有不同政見，都很希望他能一同前往」。



執掌有114年歷史的律師會，當選一星期的陳澤銘形容自己心情仍是戰戰兢兢，因為將面對重要、富挑戰性工作。他提到，律師會本身有對外、對內工作，一方面作為監管者，要維持1.2萬名律師會員的專業水平，提供優質法律服務、保障市民權益，亦要與政府及其他機構保持聯繫。對內方面，律師會要為會員謀福利，協助發展事業，特別是面對日益複雜的國際環境、社會事件，更具挑戰性。

陳澤銘強調，對於本港法治狀況，特別是司法獨立仍然充滿信心，即使法院判決惹來社會爭論，香港司法制度仍有恆之有效的上訴機制，任何一方有不滿，都可以就判決上訴，強調獨立司法系統對保障、維護法治極其重要。他又指，留意到有終審法院海外非常任法官仍同意香港司法獨立，認為是對港人權利最終極的保障。

指社會需理性聲音

陳澤銘2016年首次晉身律師會理事會，短短幾年已升任副會長，今年更接替彭韻僖「坐正」。被問到有何過人之處，陳澤銘說，香港現時面對的挑戰比回歸時更大，需要有理性聲音，客觀分析法律難題，提出合法、合適的解決方案，笑言並非「讚自己」，「可能我在這方面做得比其他人好啲」。他說，找出答案、出路可能是香港目前最需要的地方，「我希望可提供到方案給會員」。

盼率所有理事訪京

近年律師會選舉不時出現所謂「專業派」與「開明派」之爭，陳澤銘指律師會不是立法會，大家並非壁疊分明，而是從專業角度解決問題，他作為會長有責任兼聽。他笑言，不時提到律師會或是最民主的專業團體，作為會長，在理事會投票亦只有一票，作主持會議角色。

對於自我監管權爭議，陳澤銘提到，律師會雖然是自我監管的專業團體，但律師的執業過程，亦有其他公權力機構參與，例如律師入職時需要法庭認許，「我們有個字眼叫『Officier of the court』（法庭人員），這法庭人員的重要性甚至重於律師對客戶的法律責任」。他強調現時機制恆之有效，業界珍惜傳統，他亦有信心在自己領導下，律師會可一如既往地行使自我監管權，只要工作做得夠好，「If it ain't broke, don't mend it」(如果它沒破損，不需要修補它)。

律師會一直強調是政治中立專業團體，但陳澤銘指，律師會不會回避敏感的政治議題，理事會一定會討論，單以法律角度研究問題。至於律師會與北京關係，他認為與北京溝通重要，期望當疫情放緩後，個人希望任期內能夠帶理事會所有理事訪京，「即使理事會內不同理事有不同政見，都很希望他能一同前往」。他指訪京行程一般獲高規格接待，除訪問港澳辦，亦有機會到訪最高人民法院、基本法委員會、商務部、司法部等。

陳澤銘說，留意到有終審法院海外非常任法官仍同意香港司法獨立，認為是對港人權利最終極的保障。。(資料圖片)

國安法需時適應 不抗拒改善制度

《港區國安法》生效一年多，陳澤銘表示，國安法是透過人大立法，納入《基本法》附件三在港實施，過程完全屬於《基本法》的既定程序。他指社會對《國安法》運作有很多不同看法，例如有人不習慣，但認為任何新法例都需要適應期，而法院亦要透過案例累積，了解法律原則。陳澤銘說，他個人態度是任何制度都可以改善、優化操作，例如有律師會理事換屆候選人曾提到，一些未被定罪人士監禁期會否太長，在無罪推定原則下，可探討加快審訊程序，如果無罪可獲釋放。

對於外界有意見認為律師會對時政回應不夠及時，陳澤銘指律師會不宜以「knee jerk reaction（身體自發的跳膝反應）」應對，強調不作出情緒化反應，正是律師會的可貴之處。

馬家健案正積極跟進

至於受公眾關注的馬家健案，陳澤銘稱重視「授權文員」探訪被捕人士一事，同意案例有改善空間，但並非律師會可單一做到，目前正積極跟進，希望找到安全做法。

在律師會內推動內地相關工作多時，陳澤銘認為有需要幫助業界爭取大灣區提供的工作機會。他指香港市場較細小，而粵港澳大灣區作為國策，不可能不理會這些商機。他提到近日有新的「前海方案」出台，更便利包括法律界在內的專業界在前海發展，他們將積極研究，拓展會員在前海、大灣區以至全國的發展，加上「十四五」規劃將香港設為仲裁調解中心，以及知識產權交易中心，相信香港法律界大有所為。

陳澤銘過去一直在律師會的大中華法律事務委員會服務，他指自己過去3年做了不少工作，例如與大灣區「9＋2」城市的律師會領頭人會面，探討推介客戶機制、讓本港律師回內地工作等，相信疫情好轉後會互訪，而目前仍有網上論壇等工作，將探討如遺產繼承、跨境投資等服務。