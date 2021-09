專訪丨律師會長陳澤銘：冀率理事會訪京　可研加快國安法審訊程序

香港律師會上月改選理事會,演變成一場自我監管權之爭,政府表明一旦律師會「政治化」,將考慮終止合作關係,最終「專業派」大勝,新理事會選出陳澤銘出任會長。他接受訪問時表示,難評估被政府收回權力的風險,但希望透過做好律師會工作,維持現有傳統和安排。



大律師公會過去幾年與北京「斷交」,律師會近年亦因疫情無法訪京,陳澤銘期望疫情放緩後,能率領全體理事訪京,「作為會長我有責任,即使理事會內不同理事有不同政見,都很希望他能一同前往」。



執掌有114年歷史的律師會,當選一星期的陳澤銘形容自己心情仍是戰戰兢兢,因為將面對重要、富挑戰性工作。他提到,律師會本身有對外、對內工作,一方面作為監管者,要維持1.2萬名律師會員的專業水平,提供優質法律服務、保障市民權益,亦要與政府及其他機構保持聯繫。對內方面,律師會要為會員謀福利,協助發展事業,特別是面對日益複雜的國際環境、社會事件,更具挑戰性。

陳澤銘強調,對於本港法治狀況,特別是司法獨立仍然充滿信心,即使法院判決惹來社會爭論,香港司法制度仍有恆之有效的上訴機制,任何一方有不滿,都可以就判決上訴,強調獨立司法系統對保障、維護法治極其重要。他又指,留意到有終審法院海外非常任法官仍同意香港司法獨立,認為是對港人權利最終極的保障。

指社會需理性聲音

陳澤銘2016年首次晉身律師會理事會,短短幾年已升任副會長,今年更接替彭韻僖「坐正」。被問到有何過人之處,陳澤銘說,香港現時面對的挑戰比回歸時更大,需要有理性聲音,客觀分析法律難題,提出合法、合適的解決方案,笑言並非「讚自己」,「可能我在這方面做得比其他人好啲」。他說,找出答案、出路可能是香港目前最需要的地方,「我希望可提供到方案給會員」。

盼率所有理事訪京

近年律師會選舉不時出現所謂「專業派」與「開明派」之爭,陳澤銘指律師會不是立法會,大家並非壁疊分明,而是從專業角度解決問題,他作為會長有責任兼聽。他笑言,不時提到律師會或是最民主的專業團體,作為會長,在理事會投票亦只有一票,作主持會議角色。

對於自我監管權爭議,陳澤銘提到,律師會雖然是自我監管的專業團體,但律師的執業過程,亦有其他公權力機構參與,例如律師入職時需要法庭認許,「我們有個字眼叫『Officier of the court』(法庭人員),這法庭人員的重要性甚至重於律師對客戶的法律責任」。他強調現時機制恆之有效,業界珍惜傳統,他亦有信心在自己領導下,律師會可一如既往地行使自我監管權,只要工作做得夠好,「If it ain't broke, don't mend it」(如果它沒破損,不需要修補它)。

律師會一直強調是政治中立專業團體,但陳澤銘指,律師會不會回避敏感的政治議題,理事會一定會討論,單以法律角度研究問題。至於律師會與北京關係,他認為與北京溝通重要,期望當疫情放緩後,個人希望任期內能夠帶理事會所有理事訪京,「即使理事會內不同理事有不同政見,都很希望他能一同前往」。他指訪京行程一般獲高規格接待,除訪問港澳辦,亦有機會到訪最高人民法院、基本法委員會、商務部、司法部等。

國安法需時適應 不抗拒改善制度

《港區國安法》生效一年多,陳澤銘表示,國安法是透過人大立法,納入《基本法》附件三在港實施,過程完全屬於《基本法》的既定程序。他指社會對《國安法》運作有很多不同看法,例如有人不習慣,但認為任何新法例都需要適應期,而法院亦要透過案例累積,了解法律原則。陳澤銘說,他個人態度是任何制度都可以改善、優化操作,例如有律師會理事換屆候選人曾提到,一些未被定罪人士監禁期會否太長,在無罪推定原則下,可探討加快審訊程序,如果無罪可獲釋放。

對於外界有意見認為律師會對時政回應不夠及時,陳澤銘指律師會不宜以「knee jerk reaction(身體自發的跳膝反應)」應對,強調不作出情緒化反應,正是律師會的可貴之處。

馬家健案正積極跟進

至於受公眾關注的馬家健案,陳澤銘稱重視「授權文員」探訪被捕人士一事,同意案例有改善空間,但並非律師會可單一做到,目前正積極跟進,希望找到安全做法。

在律師會內推動內地相關工作多時,陳澤銘認為有需要幫助業界爭取大灣區提供的工作機會。他指香港市場較細小,而粵港澳大灣區作為國策,不可能不理會這些商機。他提到近日有新的「前海方案」出台,更便利包括法律界在內的專業界在前海發展,他們將積極研究,拓展會員在前海、大灣區以至全國的發展,加上「十四五」規劃將香港設為仲裁調解中心,以及知識產權交易中心,相信香港法律界大有所為。

陳澤銘過去一直在律師會的大中華法律事務委員會服務,他指自己過去3年做了不少工作,例如與大灣區「9+2」城市的律師會領頭人會面,探討推介客戶機制、讓本港律師回內地工作等,相信疫情好轉後會互訪,而目前仍有網上論壇等工作,將探討如遺產繼承、跨境投資等服務。