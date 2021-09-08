支聯會︱警方拘4人涉拒依國安法交資料　保安局批支聯會一意孤行

警方國安處早前去信支聯會多名現任常委，要求在昨日（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，但支聯會最終無向警方提供相關資料。今日（8日）早上，警方即採取行動，拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君、梁錦威、陳多偉。警方發聲明指，所有被捕人現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。



保安局發聲明，支持警方根據《港區國安法》第43條下的《實施細則》，向拒交資料的團體採取執法行動，不點名批評支聯會「無視警告，一意孤行」，堅決拒絕配合警方提交資料，警方必須採取執法行動。局方重申，《細則》已清楚訂明沒有遵從有關提交資料要求的後果，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁半年。



▼鄒幸彤今早被捕情況▼



警方指，國安處今日在全港多區採取執法行動，以《香港國安法》下的《實施細則》附表5第3(3)(b)條「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」，拘捕3名男子和1名女子，年齡介乎36至57歲。警方表示，所有被捕人現正被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。支聯會昨日（7日）到警察總部遞信，表明不會應要求提交任何資料，5名常委發公開信回應，指警方單憑「有合理理由相信」並不足夠，重申支聯會並非「外國代理人」，警方未曾解釋要求的資料與偵查國安罪行相關，所以是違反自然公義原則，亦無合法基礎。

保安局局長鄧炳強昨日指，留意到支聯會稱不會提交資料，此舉可能涉刑事，相信警方的跟進行動會有很效率及迅速，「執法行動會嚟得好快」。

▼支聯會常委到警總遞信▼

