鄒幸彤等被捕　港澳辦、中聯辦：體現違法必究　國安公署堅決支持

警方國安處早前去信支聯會多名現任常委，要求在昨日（7日）限期前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，但支聯會拒絕要求。警方今日（8日）早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君、梁錦威、陳多偉。

港澳辦發言人指，鄒幸彤公然抗拒執法，稱鄒等人「還在拿『違法達義』『公民抗命』當救命稻草、免死金牌，充份暴露出其反中亂港的政治本質和挑戰香港國安法等法律的囂張氣焰」，指警方拘捕鄒幸彤是體現執法必究的法治原則，支持特區政府及警方繼續深入調查支聯會涉嫌違法行為，追究首要份子的法律責任，「肅清各種歪理邪說的思想遺毒」。

中聯辦發言人指，是次執法行動「體現了違法必究的公平正義」，中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。

駐港國家安全公署發言人也點名鄒幸彤，指堅決支持警方拘捕「不遵守有關提交資料要求的『支聯會』鄒幸彤等人」，又指任何人觸犯香港國安法和香港法律都必須受到法律的制裁，強調堅決支持香港警方依法履職，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，切實維護國家安全。



▼鄒幸彤今早被捕情況▼



中聯辦發言人稱，鄒幸彤等人是公然對抗法律規定，拘捕體現了違法必究的公平正義：「香港是法治社會，任何人觸犯香港國安法和香港法律，都必將受到法律制裁。我們堅決支持香港警方繼續對『支聯會』及其為首分子依法調查、依法處置。」