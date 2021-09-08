鄧炳強：若團體政治凌駕專業　政府將重新審視甚至終止關係

保安局局長鄧炳強表示，專業人士的監管機構必須按照相關法律履行法定職能，如有團體被政治騎劫或凌駕專業，以至出現明顯偏袒或推諉塞責的情況，特區政府會重新審視與相關團體的關係，並採取適當的跟進工作，必要時終止政府與相關團體的關係。



立法會議員謝偉銓提出，有大律師、律師、社工及醫護人員參與2014年佔領運動及2019年反修例運動而被定罪和判刑，但相關業界團體較少聽聞有採取紀律行動，問政府有何跟進行動。

鄧炳強書面回應指，專業團體的監管機構根據相關法例成立，負責監管指定行業的註冊及操守，監管機構必須按照相關法律履行法定職能。

指專業人士監管機構須履行法定職能

專業人士一般由相關監管機構按相關法律規管。同時，相關政策局會按需要檢視監管機構的工作，確保監管機構有效運作。鄧炳強說，若有監管機構未能履行法定職能，特區政府會嚴肅審視，並根據實際情況跟進。

鄧炳強表示，專業團體應當履行專業職責，若個別團體偏離成立的宗旨，被政治騎劫或凌駕其專業，以致出現明顯偏袒或推諉塞責的情況，特區政府會重新審視與相關團體的關係，並採取適當的跟進工作，包括在必要時終止政府與相關團體的關係。