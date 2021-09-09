羅健熙：難禁黨員違令出選　警告用白鴿標誌、聲稱代表黨屬違法

立法會換屆選舉12月舉行，民主黨本月26日將召開會員大會，決定是否派員參選。民主黨主席羅健熙今早（9日）在電台節目上表示，根據政治倫理，黨員應跟從黨內決定，期望黨員尊重會員大會的決定。

羅健熙稱，倘會員大會通過不派人參選，但個別黨員仍堅持參選，他會先勸有關人士退黨，民主黨正著手研究可如何處理有關情況。 他又透露近日繼續有人接觸該黨，指民主黨不喜歡的話可以不參選，但要考慮是否可以繼續作為壓力團體在香港生存。



倘違集體決定執意出選 羅健熙：會勸退黨

羅健熙說，過去曾出現有人未經黨批准而使用黨名義參選，結果被革除政黨，但情況罕見。他期望黨員尊重會員大會的決定，若會員大會決定不參選，但個別黨員堅持參選，會先勸對方退黨。目前正研究黨內機制可如何參選，若果最終對方仍然堅持以民主黨身份參選，民主黨只能不斷強調沒派人參選。

他提到，若有人使用民主黨的白鴿標誌參選，需要先取得民主黨同意，另外若有人在沒有得到民主黨同意下，聲稱自己獲民主黨支持參選亦屬違法。不過，如果有人僅聲明自己是民主黨黨員參選，則沒有犯法。

盧文端文章有影響 信黨友基於路向作決定

對於全國僑聯副主席盧文端撰文指，民主黨強行阻止成員參選，等同挑戰和破壞新選舉制度，有可能觸犯《港區國安法》。羅健熙稱有關文章對黨員構成影響，但相信黨友會基於民主黨日後路向作決定。

港島區區議員明日（10日）將進行宣誓，羅健熙指，該黨尊重黨員意願，由黨員自行決定是否宣誓，暫時未聽到該黨有區議員不會宣誓。