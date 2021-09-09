鄧炳強：為保選委會選舉安全進行　所有紀律部隊準備就緒

選委會界別分組選舉下周日（19日）舉行，是選舉改制後的首場選舉。保安局局長鄧炳強今（9日）發表網誌，指保安局和轄下所有紀律部隊已準備就緒，會攜手同心，全力配合特區政府相關部門做好選舉工作，確保活動能夠在安全和社會穩定的環境下進行。



作為資審會一員必嚴格把關

鄧炳強指，近年立法會議事效率低下，亂象頻生，甚至充滿暴力，反對派議員意圖癱瘓立法會運作，內會停擺超過六個月；濫用議會程序，肆意拉布，阻礙法案通過；亦有與議會外勢力內外呼應，為暴力撐腰，不惜以「攬炒」為目標，策劃藉奪取立法會主導權而進一步破壞特區政府施政，種種亂象充分說明香港選舉制度存在明顯漏洞，令反中亂港分子有機可乘，進入特區政治體制，嚴重破壞香港憲制秩序、阻礙施政，以至危害國家安全。

他指為堵塞漏洞、撥亂反正，完善特區選舉制度，維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序是重要和必須的，全國人大從憲制層面主導完善香港特區的選舉制度，為「愛國者治港」全面落實提供堅實保障，讓香港重回發展正軌。他說，作為候選人資格審查委員會一員，他與其他成員必定嚴格把關，確保所有候選人都是真誠擁護《基本法》和真誠效忠香港特區之士，任何偽裝者都將無法蒙混過關、進入特區的管治體制。

滅罪防火會納選委添代表性

鄧炳強提到，完善香港選舉制度進一步提升了選舉的廣泛代表性及均衡參與，例如選舉委員會新增來自地區的撲滅罪行委員會、防火委員會以及分區委員會代表的組別，能真正反映普羅大眾和基層意見，他們以往的成績有目共睹。

他表示，立法會和行政長官選舉將分別於今年12月和明年3月舉行，保安局會與政府其他相關部門緊密合作，制定妥善保安計劃，以應付可能出現的安全風險，確保所有與選舉相關的活動能夠順利及有序地進行。