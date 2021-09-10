港島24名區議員完成宣誓　徐英偉：將依例裁定有效與否

政府今日（9日）開始分批安排211名區議員宣誓，港島區區議員「打頭陣」，今早9時於北角社區會堂進行宣誓，由民政事務局局長徐英偉擔任監誓人，儀式閉門進行，警方在場外加強佈防、停泊了多輛警車，也有軍裝警員巡邏。

目前仍在任的港島區區議員共25人，當中15人是民主派，涉及初選案的區議員包括灣仔區楊雪盈及南區彭卓棋，楊雪盈穿著黑色套裝出席，有傳涉案者很可能被取消資格。

屬於民主派陣營的東區區議員蔡志強，今早在社交網站宣布「絕不會參與有關區議員宣誓儀式」，批評今天是「港共政權威迫區議員宣誓的日子」，強調從參選到進入區議會目的都是為了監察政府，並非效忠政權，「絕不能委曲求全」。



政府分批安排211名區議員宣誓，港島區區議員「打頭陣」於北角社區會堂進行宣誓。（張浩維攝）

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【1045】民政事務局局長徐英偉表示會依法辦事，按法例規定考慮區議員宣誓是否有效，政府稍後會發稿交代，如有存疑者也會跟進。他指東區蔡志強缺席宣誓，被視為拒絕或忽略宣誓，需要離任，不會安排重新宣誓。

【1030】南區區議員司馬文表示，他不擔心會否被DQ，因為他一直真誠擁護《基本法》，未來如是。對於政府早前放風指會追討被DQ區議員薪津，司馬文批評政府未有澄清傳言的做法可恥，相信若非有追薪的考慮，大部分民主派區議員也會在場宣誓。他認為，目前區議員人數大減，限制了區議會的工作，希望政府進行補選。

司馬文不擔心會被DQ，他稱一直真誠擁護《基本法》，未來如是。（張浩維攝）

【1005】東區區議員完成宣誓，當區議員工聯會郭偉強稱，出席者小心翼翼遵守大會指引，認真、莊重地宣誓，相信今日是香港進一步落實「愛國者治港」、正本清源的里程碑。民主派陳榮泰離開時被問到會否擔心被DQ，他只表示：「大家都係等結果㗎啫。」

【0940】中西區議會副主席、民主黨楊浩然指，該區現任3名區議員全數出席宣擔，被問到如何評估被取消資格風險，僅回應「冇去諗嗰啲嘢」。

【0930】灣仔區議員完成宣誓，當區建制派區議員謝偉俊表示，出席的區議員莊重宣誓，行為「百分之一百正常」，從宣誓儀式上看不到會招致DQ的行為，但過往行為是否符合區議員資格則須由當局判斷。灣仔區議會主席楊雪盈離開北角社區會堂時，未有回應傳媒提問。

謝偉俊表示出席的區議員莊重宣誓，行為「百分之一百正常」。（張浩維攝）

【0900】登記於早上9時截止，不少議員身穿黑色套裝到場，包括曾參與去年立法會泛民初選的南區彭卓棋、中西區彭家浩、以及東區蘇逸恒。

【0830】「柴灣起動」蔡志強在帖文中表明，是最後一次以翠德區區議員身份說話，他稱2019年至今「港共政府不斷以各種手段損害香港人的利益，故此本人絕不能委曲求全，效忠一個並非以人民為重的政權」。

蔡志強指宣誓後，區議員的作用更加變得一無所有，進入議會後港共政權以不同方式削弱區議員的功能，至今區議員已變得無權無力，連原本唯一的監察作用，都被政權所剝奪，勉強留下只是為歪曲條文背書。

他指成為區議員至今已有一年多的時間，離開議會感到十分可惜，不能再為居民在議會上發聲，但從政至今都對得住初心。他希望支持者了解自己的決定，「辜負各位一直以來的支持，非常之抱歉」。

帖文最後以「光復香港、時代革命、五大訴求、缺一不可，香港人平安」作結。

港島東區區議員蔡志強今早在社交網站宣布，「絕不會參與有關區議員宣誓儀式」。（鄧詠中攝／資料圖片）

蔡志強在帖文表明：「港共政府不斷以各種手段損害香港人的利益，故此本人絕不能委曲求全，效忠一個並非以人民為重的政權」。（蔡志強Facebook截圖）

港島四區現任區議員名單：



東區區議員（共11人）：

民主派8人：陳榮泰、蔡志強、黎梓欣、周卓奇、蘇逸恒、仇栩欣、梁詠詩、韋少力

建制派3人：郭偉強、李清霞、阮建中

灣仔區區議員（共7人）：

民主派3人：楊雪盈*、顧國慧、梁柏堅

建制派4人：林偉文、李碧儀、謝偉俊、黃宏泰

中西區區議員（共3人）：

民主派2人：楊浩然、彭家浩

建制派1人：楊哲安

南區區議員（共4人）：

民主派2人：司馬文、彭卓棋*

建制派2人：林玉珍、梁進

宣誓過程對衣著及隨身物品有嚴格規定

《宣誓須知》規定，區議員必須按照預先選擇的版本及語言，讀出誓言或誓詞內的字句。當區議員進行宣誓前，工作人員會將區議員預先選擇的誓言或誓詞文本交給區議員，以便區議員帶同文本到指定位置進行宣誓。除正在宣誓的區議員外，其他區議員在宣誓進行時均須就座。

場地有多項規則，包括主辦單位有權拒絕遲到者入場及中途離場者再次入場；除非得到主辦單位許可，出席人士不得攜帶任何主辦單位認為可能影響宣誓儀式進行或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品進場，包括體積過大的物件、揚聲器/擴音器、雨傘、防禦性裝備（如俗稱「豬嘴」的防毒面具、頭盔）、旗幟、橫額或彩旗。