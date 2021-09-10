港律政人員借調聯合國　林鄭感謝中央對港青關愛

外交部駐港公署安排香港律師到國際法律組織工作，今（10日）舉辦發布儀式」，特首林鄭月娥致辭指，借調計劃一直由外交部居中協調，目前有5名公務員在紐約、維也納和日內瓦的聯合國機構任職，認為計劃可培養青年更強烈的國民身分認同，同時承擔國家的國際義務，林鄭又強調多謝中央對香港青年的關愛。



發展亞太法律及知識產權中心可支撐金融發展

林鄭表示法治是香港成功的關鍵，作為國家唯一普通法管轄區，法律服務一直是香港優勢，法院行使獨立司法權，在國際上享有良好聲譽，也因而成為很多海外和內地企業的首選營商地點。

她稱《十四五》支持香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心，並同時提升為區域知識產權貿易中心，兩個中心都是與法律服務息息相關，而國際金融中心等定位也需要優良法律服務支撐。隨著愈來愈多跨境民、商事法律關係，香港正可為這些企業提供所需的法律服務。

鄭若驊：大灣區具「兩制三法域」特點

同場的律政司司長鄭若驊，則表示國際法是國際關係的基礎，相信香港青年有幸借調到國際組織，可深度豐富法律專業上的閲歷及經驗。而建設法治中國，加強涉外法治工作是國家重要政策，她指香港既可代表國家，也可發揮獨特普通法地區優勢，將可有效維護國際法治。鄭若驊又指，大灣區具備「一國兩制三法域」特點，磨合的過程將對國際社會制定跨境法律法規起參考借鑑作用。