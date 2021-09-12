施政報告諮詢會｜林鄭：港深下月推招才政策包　政府改組不能迴避

行政長官林鄭月娥將於10月公佈今屆任期最後一份《施政報告》，今早（12日）在西九戲曲中心舉行公眾諮詢，聽取市民意見。《香港01》將持續更新重點內容。

林鄭對上一次在戲曲中心舉行諮詢會時，稱自己「好俾心機做」這份《施政報告》，又指不少人對報告有很大期望。她透露，香港、深圳下月將聯合出「招才政策包」，吸引人才落戶。



▼林鄭上一次出席諮詢會▼



【11:48】林鄭月娥表示，政府資源有限，過去4、5年已投入很多資源，其中在長者服務增加8成、創科投入逾1300億元等，新一份《施政報告》不能再有大手開支。

林鄭：政府架構重組不能迴避

【11:25】林鄭月娥表示，對港人移民「完全無意見」，每人有自由選擇，但指政府是第一責任，要勾劃香港未來，讓大家安居樂業，其中一個工作是融入國家發展大局。



至於宣誓問題，林鄭指，下一階段將要求其他公職人員宣誓，但未透露屬哪些機構或層級，政務司司長將抓緊有關工作，希望盡快可公布。提到政府架構重組，她指不能迴避，是時候可大刀闊斧推進。

【11:10】市民張先生發言指，林鄭在香港面對困難時處變不驚，希望她下屆繼續擔任特首。他之後稱香港以往集中「兩制」，但亦憂慮日後會否過於偏向「一國」。有市民發言時表示，希望有生之年享受公共交通工具免費。



有創科從業員表示，業界目前招聘中層管理人員有困難，令本港創科進入高速發展遇到樽頸，詢問政府有沒有創新措施吸引人才來港發展。

林鄭月娥綜合回應時指，據她了解，本港亦欠缺技術工程師及實驗研究員，認為要培養更多創科人才，需由基礎教育做起，因此已在中小學推行STEM教育，而短期就要吸引海外及內地人才到港。林鄭指，本港過往未有積極搶人才，特區政府下月將與深圳推出聯合招攬人才政策包，吸引人才落戶。

林鄭提到，今年《施政報告》很重視未來發展，指香港有很多優勢，最大正是「一國兩制」，需要重視。她引提問講到「為何香港回歸多年沒有做好教育」，強調本港要回到「一國」為本、「一國」為先，同時不應忘記香港的制度，例如有獨立司法權、金融中心、貨幣等，要把握國家機遇如「十四五」規劃等。

至於長者、幼兒照顧，林鄭表示一向認為應由家人做起，不存在政府「推畀人」，但市民真的有困難亦會協助，強調近期的外傭問題因為疫情，很快開放新的中心給他們檢疫。交通方面，她指2元乘車優惠已經很好，對公共財政是很大付出，再免費開支會更大。

【10:30】多名市民提到安老問題，林鄭月娥表示香港人口老化是不爭事實，政府的醫療社福開支也不斷加大。她指，政府十分重視長者身心健康，尤其希望減少入安老院的情況，提供家居社區照顧，以地區為本好好編配服務。

有市民關注到長者「自定生活方式」的議題，林鄭指原則上是認同的，長者可以趁智力情況仍許可時預早規劃保障自己，免被人騙。政府亦重視防止虐老問題，因此近日法改會工作正在進行，同時防止虐兒和虐老。

有現場人士問到，前年派發4000元期間因有物業不能拿取，林鄭回應指該計劃最初是「按需要」提供，因此要看很多資產、其他預算案措施受惠情況等，但政府已汲取教訓，不需要那麼複雜，但當然也不可能完全沒有條件，希望大家明白。

▼上次諮詢會，有市民稱讚消費券措施▼

