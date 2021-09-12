澳門立法會選舉｜投票率插水　僅42.38%創新低　選委會稱與DQ無關

澳門立法會選舉今日（9月12日）舉行，澳門選管會在選舉結束後見記者，指共有137,281名直選選民參與投票，直選投票率為42.38%，較2017年的57.22%大跌近15%，創下澳門回歸歷次選舉的新低。

澳門選管會主席唐曉峰指，投票率低與疫情和酷熱天氣有關，DQ民主派參選人並非低投票率的主因。



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澳門歷屆直選投票率

2021年：137281人（42.38%）

2017年：174868人（57.22%）

2013年：151881人（55.02%）

2009年：149006人（59.91%）

2005年：128830人（58.39%）

2001年：83644人（52.34%）



稱疫情、酷熱天氣影響投票率 其他因素非主因

唐曉峰指，直選共有137281名投票，投票率為42.38%，另有7000名選民在間選中投票，投票率為87.33%。唐曉峰指，投票率低受多項受防疫監控措施關係，居處內地、香港或台灣的澳門居民因疫情和隔離措施不便回澳投票，加上酷熱天氣及下午曾下起雷雨，影響市民投票意願。

被問到投票率低是否與DQ五組民主派候選人有關，唐曉峰強調，選民自行按意願決定是否投票，又指今屆立會選舉在疫情下舉行，是史無前例，強調疫情對投票率影響比較大，否認與DQ民主派有關，直指：「其他唔係一啲主因」。

立法會選舉管理委員會主席唐曉峰（右三）（澳門新聞局）

澳門民主派被DQ

