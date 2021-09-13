澳門立法會選舉｜澳門政府：選舉過程秩序良好　已完成初步點票

澳門新聞局公布，澳門特別行政區第七屆立法會選舉已順利舉行，投票程序經已完結，投票率42.38%，當局指選舉過程秩序良好，體現了公平、公正、廉潔的要求。



澳門當局指此次選舉是在澳門和周邊地區疫情防控形勢比較嚴峻的情況下舉行，在確保選舉過程依法有序的同時，嚴格遵守衛生局的防疫指引也屬必要，而投票日的天氣受颱風影響高溫炎熱並有驟雨，但是在此情況下仍有十多萬名選民認真履行公民責任出來投票，超過三千多名公務人員盡職盡責做好投票站的各項組織和後勤工作，特區政府對廣大選民和工作人員的積極參與表示衷心的感謝。

立法會選舉管理委員會主席唐曉峰（右三）（澳門新聞局）

2021年立法會選舉的投票程序經已完結，其中直接選舉方面共有137,279位選民投票，投票率42.38%，初步點票工作在今日(13日)凌晨2時05分完成，各候選名單得票如下：

直選方面：

第一組澳粵同盟共得到16,808票

第二組公民監察共得到3,729票

第三組澳門民聯協進會共得到26,593票

第四組滙青平台共得到542票

第五組澳門發展力量共得到918票

第六組傳新力量共得到8,763票

第七組言起新力量共得到1,433票

第八組群力促進會共得到15,100票

第九組美好家園聯盟共得到14,232票

第十組澳門公義共得到778票

第十一組同心協進會共得到23,760票

第十二組思政動力共得到834票

第十三組澳門基本法推廣宣傳工作聯盟共得到334票

第十四組新希望共得到18,232票



間選方面：

工商、金融界選舉組別－澳門僱主利益聯會共得到969票

勞工界選舉組別－僱員團體聯合共1,074票

專業界選舉組別－澳門專業利益聯會共得到624票

社會服務及教育界選舉組別－社會服務教育促進會共得到1,775票

文化及體育界選舉組別－旭昇文體聯合會共得到2,317票



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