運房局分拆｜麥美娟冀政府即時開展研究　明年1月可望通過

行政長官林鄭月娥下月6日將發表新一份施政報告，她提到不能迴避重組政府，但也不會大手提升開支。工聯會立法會議員麥美娟今日（13日）早上於港台節目表示，會繼續要求政府設立失業援助金，為失業人士提供臨時支援，同時要提供更多就業機會。

麥美娟又指，運輸及房屋局早應分拆，希望政府現時就開展修例研究工作，待1月新一屆立法會上任後即時提交修例建議並通過，在今屆政府任滿前完成工作。



指政府不能以「開支大」為由拒絕幫助市民

麥美娟指，現時失業綜援入息限額以家庭為單位，令很多財政獨立的家庭之中的失業人士卻步，因此應該提供臨時津貼支援。另外，部分行業如護理、安老等，因待遇問題較難聘請員工，她認為當局應提供資助，協助行業聘請本地工人，一併解決行業人手不足及失業問題。

對於林鄭表明難以大手提高開支，麥美娟指理解政府財政需量入為出，但舉例指近日發放的消費券確有刺激經濟效果，同時帶動電子支付，推動智慧城市。她認為，如有必要動用公帑，總不能以「開支大」為由拒絕幫助市民。

被問到重組政府架構，麥美娟同意，運輸及房屋局涉及兩大重要範疇，「局長都幾辛苦，兩面做嘅工作都拉扯緊」，如能分拆兩局，有關局長就可以分別專注於運輸和房屋土地工作，對於昨日特首的說法，她認為是好事。至於文化局方面，麥美娟認為如設立新的「文化、體育及旅遊局」，相對可以接受，她引述黨友陸頌雄指，日後相關政策局應處理藝術科技發展。

麥美娟指，在新政治形勢下立法會效率有所提升，現時著手研究政府架構重組，雖然在今屆會期內完成比較難，但只要現時起動修例工作及做相關研究，明年1月新一屆立法會開會時，便可即時提交並通過修例，那就可在今屆政府任滿前完成，日後新一屆特首上場時就可以事先物色相關人選，節省時間。

盧偉國：港深邊境大片地區尚待發展

經民聯主席盧偉國在同一節目指出，未來發展應將重點放在開發新界土地，例如目前本港接壤深圳的土地發展潛力很大，日後新界可成為安居之區、融合之區、創科之區。

他提到，新界目前缺乏基建，交通嚴重擠塞，未來規劃一定要以基建先行，經民聯較早前向特首提出「十年安居計劃」，提出未來10年約60萬個單位的建屋目標，認為本港創造財富同時，港人居住環境不應變得愈來愈差。