選委會｜改制後首場選舉5大看點　13組別有競爭　商界勢力大減？

北京出手改革選舉制度後，首場選委會選舉今日（19日）開鑼。新選舉制度下，選委會增至1,500人，由原有四大界別新增至五大界別，當中只有13個界別分組需要競選，以社福界最激烈，由23人競逐12個席位。另這次選舉將首次採用電子登記冊派票，以及增設「關愛隊」，屆時有特別隊伍供長者、孕婦等人士輪候。



《香港01》整合五大要點，以便了解改制後選委會的改變，以及這場選舉的重點。



▼立法會今年通過選舉制度修改▼



一 . 選委可提名、選出議員和特首 多個界別個人票改團體票

現時選委會人數由1,200人增至1,500人，選委可提名及選出立法會議員和特首，其中特首參選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且須從五大界別中各取不少於15張提名票；而參選立法會人士需在五大界別各取2至4名選委提名，方可「入閘」。

多個界別分組過往以個人票選舉產生，選舉改制後，現屆不少界別改由當然或提名方式產生，選舉產生席位亦由個人票改為團體要，包括法律界、資訊科技界、教育界及衞生服務界等多個多個泛民「票倉」，如合併後的醫學及衛生服務界由5萬多個人票減至80張團體票；會計界亦由2萬多個人票減至39張團體票，選民由約25萬人減至約8,000人，選民人數大幅下跌97%。

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二. 商界勢力大減 「造王」不再

選委會代表負責選出特首，商界過去一向具影響力，各大財團每屆均派員出選搶佔席位，其投票取向足以左右大局。2016年選委會選舉，長和系、新世界、會德豐、新鴻基及恒基五大地產集團，已穩佔至少41席，包括長和主席李嘉誠、會德豐主席吳光正、新世界集團主席鄭家純、恒基主席李兆基。

上屆多名「大孖沙」以父子檔擔任選委，但現屆李嘉誠、鄭家純、吳光正等人皆沒參選，只有二、三代參與，如李嘉誠次子李澤楷已自動當選僱主聯合會界別；鄭家純的兒子鄭志剛成為地產及建造界選委，以及陳啟宗兒子陳文博首次出選地產及建造界。

選舉改制後，第一界別「工商、金融界」維持300人，但整體選委人數增至1,500人，令商界席位由以往的25%減少至20%，影響力有所下降。其中「商界」分組雖由兩組增至三組，但新增的「商界（第三）」為香港中國企業協會，並非本地「大孖沙」，另「商界（第一）」和「商界（第二）」的席位，亦同樣由18個減至17個，更重要的是選委會增設第五界別，被視為中央鐵票的「國家隊」，增加選舉安全系數之餘，亦「溝淡」了傳統商界的影響力。

三. 非建制僅3人報名 鄭松泰被裁定資格無效遭DQ

新選舉制度下，多名泛民人士表明無意參選，現時參選特首、立法會議員及選委會人士，須經過資格審查委員會審查。資審委這次共審查1,498名候選人，包括326名當然委員、156名經提名產生的委員，以及1,016名界別分組選舉候選人，其中1,496人被裁定資格有效，包括新思維主席狄志遠及西貢區議會主席周賢明。

立法會議員鄭松泰報名為當然委員，不過就被指不符合擁護《基本法》及效忠香港特區的法定要求和條件，裁定資格無效，即時喪失議席。另參選保險界選委的尚乘集團主席兼總裁蔡志堅，因未符合地方選民資格亦被裁定資格無效。

四. 僅13個界別有競爭 社福界最激烈 平均1.9人爭1席

這次選舉有23個界別毋須競選，相關候選人自動當選，涉及603人。另有13個界別有競爭，包括保險界、教育界、金融服務界等，涉及412名候選人。其中社福界競爭最為激烈，由23人競逐12個席位，平均1.9人爭1席；其次為醫學及衞生服務界，24人爭14席，平均1.7人爭1席。勞工界則由72人爭奪60席。

13個界別中，至少7個界別最後一日有人報名。其中法律界方面，原本已有15人組成名單參選，剛好等於15個選舉產生席位，本可自動當選，但律師白濤在最後一日報名參選，變成需要進行選舉。他接受傳媒訪問時稱，期望打造法律界與中資企業的橋樑，強調參選符合這次選舉廣泛代表性的初衷。

五. 新增「關愛隊」 首採用電子登記冊派票

選舉當日設有5個一般投票站，包括灣仔會展、九龍公園、屯門大會堂、沙田大會堂及荃灣雅麗珊社區中心，另在長沙灣警署設立專用投票站，投票時間為上午9時至下午6時。這次選舉將增設「關愛隊」，屆時有一條特別隊伍供年滿70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士輪候。

另外選管會亦首度採用電子選民登記冊，投票人或團體選民的獲授權代表，須在發票櫃枱出示香港身份證，並按工作人員指示短暫拉開口罩，工作人員會使用平板電腦掃瞄投票人成獲授權代表的身份證，然後發出選票。投票結束後，所有票箱會運到灣仔會展的中央點票站開票。

參選人名單，請參閱《香港01》選委會選舉網站。