移民潮｜「才女」梁芷珊離港赴台　好友：料逗留一段長時間

有「才女」之稱、曾自認立場「好黃」的著名作家梁芷珊，日前離港赴台。其好友今日（13日）於社交網公開消息，透露對方曾為香港的境況落淚，相信其會在台灣逗留一段長時間。



近年積極評論時政

梁芷珊的好友、網台主持王陽翎（于非）在Facebook發文指，梁芷珊已抵台好幾天，但由於答應過對方暫時保密，讓她開始隔離初期，可專注思考問題，故現時才公布。王陽翎稱，「相信只要是熟朋友，曾經看到她為香港落淚絕不稀奇」，形容梁芷珊「對香港特別濃情」，因其所屬的六、七十後世代，見證香港由充滿小店發展到大廈林立，感受過香港如何與世界連結，見證香港一直以來的變化，「他們對香港的追憶和濃情，更加百般滋味、千絲萬縷」。

王陽翎最後指，梁芷珊即將在台灣展開新歷程，「相信她這次會留好一段長時間，但她一直心繫的香港家園，不知這段日子又會變得如何？」

梁芷珊的好友、網台主持王陽翎（于非）在fb公布梁離港的消息。（王陽翎fb截圖）

現年53歲的梁芷珊，身兼填詞人、作家、商人、足球班主等多重身份，於2002年與南華足球會前班主羅傑承結婚，至2017年離婚。前年反修例示威浪潮中，梁芷珊多次表態支持示威者，並曾自認立場「好黃」。去年原定立法會選舉，梁芷珊曾獲邀代表民主派參加立法會體育、演藝、文化及出版界，但據報梁婉拒；其後童裝店老闆周小龍宣布出戰該界別，梁芷珊曾出席記者會支持。

今年1月，梁芷珊在Facebook發文指，她在恒生銀行的兩個公司商業戶口被取消，但未獲解釋原因。