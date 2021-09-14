直播｜林鄭月娥：重組政策局不能迴避　否認為博連任

稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，任何團體如支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再獲認定為慈善團體，會被取消豁免繳稅的資格。

特首林鄭月娥今（14日）出席行會前見記者，她稱《港區國安法》實施後，有必要「講得清晰」，危害國安者不會獲接納登記依稅務條例第88條得到免稅地位。



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【10:21】對於澳門剛過去的立法會選舉投票率創新低低，有評論認為是因為選前民主派人士全數被DQ，林鄭被問到有關情況會否在香港重演。林鄭月娥指，年底的立法會選舉有20個地區議席，選民基礎較大，惟目前連候選人都未有，仍然言之尚早，很視乎競爭性、候選人質素及競選工作。

不過她強調選舉及被選權是公民權利，呼籲已登記選民屆時都要履行權利。

此外，林鄭承認政府正研究分拆運輸及房屋局，但強調本屆政府任期只餘下9個月，實際上難以落實並完成「拆局」，她只會做好前期基礎工作，認為目前的立法會情況較為許可，令她「諗進一步」，「拆局」是香港未來發展所不能迴避，惟強調與其個人競選連任無關。至於下一屆政府會否依計劃落實，她稱只能交由下屆特首決定。

港台獲授權轉播全運會 林鄭將出席閉幕禮

【10:10】稅務局昨日（13日）修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，林鄭月娥表示，有關規定一直有清晰指明對慈善團體的要求，但《港區國安法》實施後，有必要「講得清晰」，危害國安者不會獲接納登記依稅務條例第88條得到免稅地位。她續解釋國安法不只為了懲治違反國安行為，還包括防範及制止，修訂是為了讓團體及個人都清楚。

【09:50】林鄭月娥開場發言時表示，李慧詩及梁嘉儒在全運會開幕前已先得到喜訊，得一金一銅，她十分高興。她指，港台已獲中央廣播電視總台免費授權轉播全運會，港台電視31、應用程式、網頁都可看到，另有一間商業電視台也獲授權轉播。

林鄭又指，由於下屆全運會將由粵港澳三地聯合舉辦，因此她將會出席今屆全運會閉幕禮，並透露閉幕會有授旗儀式舉行，她屆時將會與粵、澳的領導人初步商討，如何協調合作，辦好下屆全運會。