「石牆花」解散　邵家臻：最緊要人無事　嘆難為囚友做卑微工作

《香港01》今日（14日）獨家報道，關注囚權組織「石牆花」將解散。組織發起人、前社福界立法會議員邵家臻今早確認解散消息，指組織本來只想做卑微的工作，為在囚人士及家人送一杯涼水，但如今這杯水似乎都變得太熱，組織再「行唔到落去」。

「石牆花」隨後在社交網站發帖交代，正式宣布結束運作，荔枝角辦事處即日起停止服務、不再對外開放，社交媒體亦會停止更新。「石牆花」向支持者致歉，強調已經盡力，「風雨總有限期，牆內牆外的人，最緊要人無事」。



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上周日決定解散 「最緊要人無事」

邵家臻今早表示，「石牆花」成立至今已經9個月，但在今日再走不到下去，過往每一步都步步為營，每一步均提醒自己是進行人道關懷及支援工作，但今日再走不到下去。他以「花開花落有時盡，相逢相聚本無意」作總結，指香港人「保住條命最緊要」、「最緊要人無事」。

邵家臻指，「石牆花」過往協助百多名在囚人士，會陸續通知他們的家屬到辦事處取走物資，財務處理則要從長計議，今後不想受訪，需時整理自己、遣散及物資等安排。他說解散是全體同事周日（12日）晚上所作的決定，亦有參考近日時事、政府及各方反應。

將撤銷公司註冊 結束個案不再提供服務

「石牆花」社交網站專頁其後帖文，指過去一段時間都是「見步行步，步步為營，但每一步確實十分沉重」，認為走到今天要多謝香港人支持。「石牆花」昨天（13日）已停止發售「探監物資券」，換言之不再收取任何有關物資券的收入，所餘探監物資也會盡快分派給所需家屬。「石牆花」會秉承社會工作處理個案的原則，完成結案程序，除此之外不再向任何人提供服務。

而「石牆花」作為領有「貿易及輔導服務」商業牌照的有限公司，將依法律程序向公司註冊處申請撤銷註冊及解散，並按照勞工法例遣散現有員工。

鄧炳強日前不點名批散播危害國安種子

據了解，組織將以書信形式通知與組織有聯繫的在囚人士，並停止售賣物資；組織有關書信及物資的支援工作，則暫時延續至9月底。「石牆花」將於10月處理結束個案、員工遣散、清場等工作。至於組織餘款，「石牆花」將交由董事決定使用方式，料捐予理念相近的團體。

保安局局長鄧炳強日前不點名批評，有正在還柙人士聯同外面的人，企圖在監獄內「建立勢力」，散播危害國安種子，質疑有人在監房「製造特權」，包括「壟斷」探訪物品供應，「一方面斂財、另一方面亦都變為特權」。

去年成立的「石牆花」，由曾因佔中案被囚8個月邵家臻發起，為在囚人士提供支援及爭取獄政改革。