誤寫國名︱何君堯借申建公僕學院為題　斥出錯「唔講心都知冇腦」

特首林鄭月娥昨日（9月14日）見記者，身後布景螢幕將「中華人民共和國」誤寫為「中國人民共和國」。特首辦其後回覆，對錯誤深表歉意，但似乎仍未平息部分建制派怒火。建制派議員何君堯今（15日）在立法會狠批政府公務員連「雞乸咁大隻字」都沒檢查，又指「寫得出嚟已經冇腦」。



諷公務員訓練欠佳 斥不如小一生

立法會工務小組委員會今早開會，審議包括公務員學院在內的觀塘綜合發展項目，期間何君堯借題發揮，質疑公務員須為「誤寫國號」一事負上責任。他諷刺新學院用以提升公務員水平，「肯定唔會好似尋日，（寫出）『中國人民共和國』呢啲咁嘅標題出嚟。」

何君堯質疑記者會布景理應經過設計、安裝、監工等，但竟然每個範疇都做不好，而負責的部門又「你望我，我望你」，以至於「雞乸咁大隻字標出嚟，原來都可以錯成咁，冇人睇」。他反問，「如果整咗45億元（公務員學院造價）出嚟，訓練咗又係咁嘅嘢，咁點算呢？小學一年班已經教緊中華人民共和國，點會落得筆係寫咗『中國人民共和國』？佢寫得出嚟就已經冇腦。唔好講話有冇心，但係已經離晒大譜！」

觀塘綜合發展項目主要包括興建新公務員學院及周邊配套，涉款逾45億元，工務小組最後通過項目，並交由財務委員會審議。