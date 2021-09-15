記協陳朗昇回應鄧炳強：無收外國勢力一分一毫　斥滲透說法不當

保安局局長鄧炳強日前接受《大公報》訪問，點名批評香港記者協會倡議所謂「人人是記者」，有違專業道德，又質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會。記協反駁只有13%成員是「學生會員」，批評鄧炳強攻擊無理，強調記協不會輕易「收檔」。鄧炳強今日（15日）出席立法會會議後見記者，建議記協主動公開過去幾年收到的金錢，包括是否外國政治團體或人物等捐款，並公開會員名單，開誠布公，讓社會「還記協清白」。

記協主席陳朗昇回應鄧炳強言論，指從沒有收過所謂「外國勢力」一分一毫，而作為職工會，帳目一向都對會員公開，並受職工會條例監察。

他又稱，在學校做傳媒教育工作被形容為「滲透」的用詞非常不理想，反指如果有人說少年警訊是「滲透校園」，他同樣會覺得這說法不對。



強調傳媒教育工作與「滲透」相差甚遠

陳朗昇指，記協從沒有收過所謂「外國勢力」一分一毫，而作為職工會，帳目一向都對會員公開，並受職工會條例監察，強調記協一直開誠布公；如果公開會員資料，將會違反《私隱條例》。他表示，不想猜測鄧炳強言論的目的，但指鄧作為一個有公權力的人，言論會對人形成一些壓力。被問到記協的未來，他指「解散」這回事未必是當事人自己能決定，但記協會堅持下去。

陳又指，在學校做傳媒教育工作被形容為「滲透」的用詞非常不理想，反問如果有人說少年警訊是「滲透校園」，他亦會認為並不正確。他提到，記協向學生傳授的，是解讀新聞的方式、鼓勵他們多看新聞，無任何政治立場。

至於鄧炳強聲稱記協沒有即時譴責個別傳媒被人恐嚇的事情，陳朗昇表明，對於任何政治立場的人士，都會一視同仁，正如無綫新聞採訪車被破壞，他們也有即時反應。但他表示對於一些媒體受到不公對待，向當事人查詢事件詳情會比較快，但部份媒體在了解當事人受襲過程時，要很久才獲得資訊，因此沒有即時表態，但強調只要掌握到基本事實，也會即時表態。因此，他認為鄧炳強的說法並非事實。