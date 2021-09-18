中央促地產商助解房困？陳茂波：全社會應同心同德

政府上月起派發首期電子消費券，下一期10月1日開始發放。財政司司長陳茂波相信，消費券對帶動經濟有一定成效，餐飲業尤其明顯，零售業則各有不同，但至少人流有所增加。他稱具體經濟增長數字有待全數派發電子消費券後統計，希望下期消費券可進一步拉動經濟。

對於外電報道，北京向本港地產商傳遞信息，不再容許他們壟斷市場、要求為北京利益做事協助解決住屋問題，陳茂波表示，會「睇緊」與私人發展商合作的項目，例如土地共享計劃，目前已有幾個申請，料可供約1萬8千個單位，當中七成為公營房屋。



消費券谷經濟有成效 餐飲業尤明顯

陳茂波說，派發第一期消費券期間，本港疫情受控，港隊奧運表現出色，令消費氣氛好轉，電子支付工具和商場提供優惠亦有助刺激消費。他指經親自考察和與業界人士交流，發現餐飲業生意明顯改善，「旺咗好多」，零售業情況則各異，「起碼旺咗丁先，人流多咗」。

陳茂波指，消費券有助推動電子支付，新增的電子支付用戶超過300萬人，新增商戶數萬家。七成人使用八達通領取消費券，約兩成使用支付寶（香港）， 其餘選擇 WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞的用戶各佔一半。

房地產競爭激烈 允全力以赴覓地

《路透社》昨（17日）引述消息指，北京向香港地產商提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住屋短缺問題。被問到會否影響到香港自由市場的觀感，陳茂波表示，香港市場競爭激烈，房地產是香港的深層次問題，港府會全力以赴增加土地供應。

他強調，政府會多管齊下覓地，檢視如何加快增加房屋供應，希望整個社會同心同德，共同處理問題。