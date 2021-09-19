持續更新 ‧ 選委會︱投票2小時投票率29%　首用電子派票運作正常

選舉委員會界別分組選舉今（19日）舉行，是選舉改制後首場選舉，逾千個選委議席已塵埃落定。40個界別分組餘下13個有競爭，約4800人合資格今日有份投票，由412名候選人中選出364個選委。



競爭最激烈的界別分組是社福界，23個候選人爭12席；其次醫學及衞生服務界，24人爭14席。而今次選舉絕無僅有的兩個非建制派候選人，都在社福界，分別是新思維狄志遠及西貢區議會主席周賢明，值得關注。



投票安排亦有別以往，有新規例禁止煽惑他人投白票或不投票等，並首次採用電子派票，特設關愛隊予長者等行動不便人士。投票時間較往年縮短6小時，傍晚6時就會結束，相信午夜前全部結果都會出爐。



職能上新一屆選委會也有分別，除了照舊會選出下任特首，所有立法會候選人也要經他們提名，並直接選出其中40名議員。《香港01》將不間斷持續更新投票情況。



●投票時間：早上9時到傍晚6時●

（上屆投票時間：早上7:30至晚上10:30）



▼一般票站▼

1、香港會議展覽中心

2、九龍公園體育館

3、荃灣雅麗珊社區中心

4、屯門大會堂

5、沙田大會堂



▼專用票站▼

1、長沙灣警署



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兩小時投票率29.66% 1450選民完成投票

【11:30】選管會主席馮驊視察會展票站，表示首次使用的電子派票系統正常運作，強調疫情期間，選民如有發燒情況須使用特別投票位置，但如果是團體代理人，則應該改派其他人。截至早上11時，已有1450名選民完成投票，投票率29.66%。

相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，兩小時後投票率僅2.43%，但當年選民數目達231,769人，當時實際完成投票人數達5,625人。

投票開始一小時 投票率為14.73%

【10:58】投票早上9時開始，選舉事務處公布，截至早上10時，4889名合資格選民中，已有720人完成投票，投票率為14.73%。相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，一小時後投票率僅0.82%，但當年選民數目達231,769人，投票率低，但實際完成投票人數卻有1,899人。

特首林鄭月娥早上巡視灣仔會展票站。（盧翊銘攝）

【08:45】特首林鄭月娥到灣仔會展巡視票站，表示今早特意在投票正式開始前到其中一個票站，向同事打氣、了解新措施。她稱今次是選舉改制後首場選舉，具有多重意義，將為香港帶來新局面，經完善選舉制度後可確保由「愛國者治港」，並為之後的立法會及特首選舉打好基礎。

林鄭：新選舉制度保「愛國者治港」

林鄭指香港的選舉一向以公平、公開、公正見稱，今次亦是公平、公開、誠實，且重大意義。她稱本港以前有反中亂港人士，形容他們反政府、反中央、窒礙香港發展。而全國人大常委會通過決定後令香港有《完善選舉制度》，回歸初心，亦加入資格審查委員會，確保愛國者治港。

她又指選委會經擴大後，很多以前無法參選的界別都有參與機會，如基層組織、全國性組織香港代表，符合均衡參與及廣泛代表性。選委會之後有份選出立法會議員及提名參選者，認為是重要的把關角色，與資審會雙重把關。

選委就任前須宣誓 林鄭認選民不多

林鄭指今日參與選舉的候選人雖然只有412人，全部合資格參選，約4900名合資格選民數目也不多。她指選委會在新制度下需要宣誓，由於規模很大，計劃在他們就任前安排書面簽署誓言。

被問到今次選舉警方部署人手比以往更多，林鄭表示每次大型活動，保安局及警方都會評估，她尊重相關部門編配人手，相信選舉會在公開、公平、安全及誠實的環境進行。她亦表示過去兩年本港有暴亂事件，舉例昨日也破獲家居武器庫，認為評估是職責所在。

韓正關心三場選舉 無談及林鄭連任

林鄭昨日在深圳會晤國務院副總理韓正，她透露韓正關心接下來的三場選舉，並希望選舉依法進行，她回應對方指香港一貫依法做到公平、公開、公正。她稱韓正提到中央對香港支持，亦提到「十四五」規劃。林鄭特別指，韓正表示支持香港國際金融中心及創科中心的地位，也提到前海擴區是賦權前海，故香港要與深圳合作、做到先行先試，但表示席間沒有提到連任方面的個人方面問題。

與內地通關？韓正指示部門跟進專家對接

通關方面，林鄭表示已向韓正提到香港本地個案「清零」逾月，有嚴格外防輸入、市民期盼通關回內地，並有相關抗疫措施。她引述韓正指非常明白，亦知道她提出的意見，希望讓兩地專家對接，並即場要求內地相關部門跟進專家會談，港府會做好準備，爭取逐步、有序通關。

區議員悉數宣誓後方考慮功能運作事宜

關於政府重組區議會及重設委任議席的傳聞，林鄭認為2019年的區議會選舉確實出現問題，導致目前區議會殘缺不全，要等全部區議員完成宣誓，才知道十八區議會中有多少人符合公職人員要求，之後處理未來兩年任期的功能及運作事宜，但她強調並無同韓正討論相關問題。

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【08:00】警務處處長蕭澤頤昨日表示，選舉日會部署至少5000至6000警力，高姿態巡邏票站一帶及高危地方，並監察網上有否人煽動破壞選舉。灣仔會展外，有軍裝警員擺放鐵馬，會展內則有一批特務警察及軍裝警員在場戒備。

▼選管會主席馮驊9月18日巡視會展票站▼

