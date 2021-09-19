直播 ‧ 選委會選舉︱改制後今首場選舉　林鄭：堵漏洞排除亂港者

撰文：吳倬安 潘希橋 周禮希 羅家晴 鄭寶生 孔繁栩 黃穎津 林劍 陳嘉洛 林嘉成
出版：更新：

選舉委員會界別分組選舉今（19日）舉行，是選舉改制後首場選舉，逾千個選委議席已塵埃落定。40個界別分組餘下13個有競爭，約4800人合資格今日有份投票，由412名候選人中選出364個選委。

競爭最激烈的界別分組是社福界，23個候選人爭12席；其次醫學及衞生服務界，24人爭14席。而今次選舉絕無僅有的兩個非建制派候選人，都在社福界，分別是新思維狄志遠及西貢區議會主席周賢明，值得關注。

投票安排亦有別以往，有新規例禁止煽惑他人投白票或不投票等，並首次採用電子派票，特設關愛隊予長者等行動不便人士。投票時間較往年縮短6小時，傍晚6時就會結束，相信午夜前全部結果都會出爐。

職能上新一屆選委會也有分別，除了照舊會選出下任特首，所有立法會候選人也要經他們提名，並直接選出其中40名議員。《香港01》將不間斷持續更新投票情況。

●投票時間：早上9時到傍晚6時●
（上屆投票時間：早上7:30至晚上10:30）

▼一般票站▼
1、香港會議展覽中心
2、九龍公園體育館
3、荃灣雅麗珊社區中心
4、屯門大會堂
5、沙田大會堂

▼專用票站▼
1、長沙灣警署

立即到01選委會網站　掌握最新選情、各版塊勢力分布

【08:45】特首林鄭月娥巡視灣仔會展票站，表示今次是選舉改制後首場選舉，具有多重意義，過去有反中亂港者透過舊有選舉制度漏洞當選，經完善選舉制度後，將確保由愛國者治港。她承認今日要經選舉產生的選委數目不多，但非常重要，因為未來選委會不止會選出特首，還會負責選出部分立法會議員。

特首林鄭月娥早上巡視灣仔會展票站。（盧翊銘攝）

【08:00】警務處處長蕭澤頤昨日表示，選舉日部署至少5000至6000警力，會高姿態巡邏票站一帶及高危地方，並監察網上有否人煽動破壞選舉。

選委會選舉︱馮驊籲選民踴躍投票　可避開早上高峰時段選委會選舉︱新華社讚港府敢於亮劍　反中亂港者出局是鐵的底線選委會掀選舉序幕　香港進入改革進程選委會選舉︱選票填圈如茶樓點心紙　馮驊提投票人用「掌心雷」？選委會︱無票投但必須注意的8大轉折　牽動特首戰與未來香港命運選委會選舉｜哪個名人有權去投票？即玩01互動測試睇吓你識幾多！選委會選舉｜13分組界別投票選出364席　哪些人有資格投票？選委會選舉｜投票形同考試？有界別一張票選80人　兩情況即變廢票
選舉委員會
選舉委員會選舉2021
發表評論...