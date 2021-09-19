直播‧ 選委會︱馮驊：4380人投票　投票率九成　3界別達100%

選舉委員會界別分組選舉今（19日）舉行，是選舉改制後首場選舉，逾千個選委議席已塵埃落定。40個界別分組餘下13個有競爭，約4,800人合資格今日有份投票，由412名候選人中選出364個選委。



競爭最激烈的界別分組是社福界，23個候選人爭12席；其次醫學及衞生服務界，24人爭14席。今次選舉焦點在於非建制派候選人，分別是參選社福界的新思維狄志遠及西貢區議會主席周賢明。



截至下午5時，投票率高達86.38%，其中法律界、建築測量界投票率更達100%。《香港01》將持續更新點票情況。



立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布

+ 6

馮驊：收5宗投訴 未來會留意是否需簡化程序

【21:33】選舉管理委員會主席馮驊表示，是次選舉的投票率接近九成，投票率最高的三個組別為法律界、建測規園界及科技創新界，三組別投票率均為百分之一百。被問到投票率是否反映選舉情況理想，馮驊稱他向來不會評論投票率，強調選委會職能是監督選舉進行，未來將會留意選舉程序是否需簡化及為票站人員加強訓練。

馮驊指，收到五宗選舉投訴，兩宗關於投票安排，兩宗關於投票資格，另一宗是有選民投訴選票的字體太細，他稱早前已研究過，選票字粒不能太大，否則在「過機」時有技術困難，又指有很多不是選民的市民排隊，「有人以為有份投票」，他強調選舉宣傳「已做得好足」，未來將看看有否更好的方法呼籲市民在投票前查詢選民資格。

他又提到，在運送選票至會展中央投票站的過程期間，發現會展投票站遺漏部份文件，強調文件並不影響點票，隨後文件亦已補回。至於九龍公園投票站出現排隊的情況，馮驊稱對電子派票機器的運作非常滿意，但認為有不熟習的地方須磨合，又指將在12月立法會選舉「搵多啲機器」增加終端和票枱。

【21:00】政制及內地事務局局長曾國衞和選舉管理委員會主席馮驊準備倒出首箱選票，較原定時間至少遲1小時。

據現場資料，長沙灣警署有票箱準備運抵中央點票站，未知何人在警署投票。

【19:31】沙田、屯門、荃灣及尖沙咀的票箱，正陸續運抵會展點票站。

【19:30】廣東省政協委員、已當選第五界別選委的黃敬認為，作為選委應該要為國家履職盡責、為香港選賢任能，同時要當好守門者、行動者、宣講者、傳遞者等工作。他又指，過去一段時間地區情況不理想，市民關心的民生事項未必獲關注，強調昨日已向特首林鄭月娥建議，提出改善吐露港交通等建議。

被問到會否提名民主派參選，黃敬稱不會分那個派別，只要做到市民想的都會支持，但強調「反中亂港者諗都唔使諗」。至於會否支持特首林鄭月娥連任，他稱暫時未知誰人參選，但認為要選出敢作敢為的人擔任特首。

勞工界投票率逾九成 吳秋北：工聯會選情樂觀

【18:45】工聯會會長吳秋北、立法會議員麥美娟、郭偉強和陸頌雄聯同一眾候選人會見記者。吳秋北表示，這次選委會選舉投票率高，其中勞工界投票率逾九成，他感謝大家對工聯會的支持和信任。選情方面，吳秋北稱勞工界的選民積極投票，故對選情感樂觀，又強調工聯會將繼續為工友爭取權益，關注工友的失業、就業等情況。

被問到會否支持特首林鄭月娥連任，吳秋北表示言之尚早；麥美娟則指，相信無論誰人做特首，都會聽到業界的聲音。

對於職工盟解散，吳秋北稱不會評論，但他指職工盟並非工會而是政治組織，過去一直傷害香港和打工仔，特別是在打工仔面對困難的時候，職工盟竟叫人罷工。

狄志遠：投票率高因社福界君子之爭

【18:30】參選社福界的新思維狄志遠表示，這次投票率比預期的高，原本以為投票率大約八成，但現在預計會有九成投票率。狄志遠認為，投票率高主要有三個因素，第一，由於選民人數較少，亦相對容易接觸；第二，這次社福界做到「君子淑女」的競爭，大家沒以往的針鋒相對；第三，這次辯論過程大家集中福利議題，政治議題較少，反映機構代表亦多重視福利議題。

對於投票率高會否有利選情，狄志遠稱傳統來說，投票率高對非建制陣營有利，因「鐵票」影響力減低，但認為在新制度和選民基礎下，難判斷選民投票率高對那個派別有利。他強調這次的選舉工程紮實，對選舉都有信心。

【17:25】截至下午5時，有4,223人投票，投票率86.38%。建築及測量界成為第二個投票率100%的界別，55人全數已投票。投票率最低的是教育界，為78.17%。

科技創新界尚欠1人未投票，商界（第三）和中醫界亦欠兩人未投票，醫學及衞生服務界則欠3人未投票。

【17:14】政制及內地事務局局長曾國衞到達會展現場。

下午5時半，警方在沙田大會堂一帶截查年輕人。沙田大會堂為選委會票站之一。（孔繁栩攝）

法律界率先達到100%投票率 30人全投票

【16:30】截至下午4時，投票率突破八成，達到80.51%，累計有3,936人投票。教育界低是最低投票率，為68.63%，有1,201人已投票，法律界則達到100%投票率，30人全數投票。科技創新界尚有1人未投票率，投票率98.15%，商界（第三）仍有兩人未投票，投票率維持97.85%，建築測量界亦有兩人未投票，投票率96.36%。

對比2016年選委會選舉，下午3時半投票率為22.28%。

社聯蔡海偉：社福界不同政治光譜參選：可說有選擇

【16:08】社聯行政總裁蔡海偉表示，社福界有不同政治光譜的人參選，因此都可以說是有選擇，不會浪費選票，一盡公民責任，亦呼籲其他選民選出能代表他們的委員。

被問到投票標準，他指會觀乎他們的政綱政策是否與社福有關係。他又指，雖然選委總數增加，但社福界別的選委實際上是減少了近一半，因此期望他們能透過之後的立法會選舉和特首選舉表達到社福界聲音。

容海恩指，市民希望有一個真正聽民意，以及有感召力的特首。(羅家晴攝)

【16:04】新民黨立法會議員容海恩表示，今日岀席為支持新民黨候選人，她稱較早時間到沙田大會堂票站巡視，感受到投票氣氛良好。

容海恩又指，這場選舉是完善選舉制度後的首場選舉，強調意義重大。她稱新一屆的選委功能大，可提名和選岀特首和立法會議員，認為要有在地區工作的經驗，才能充分代表民意。

她提及，近兩星期在街站聽取意見時，了解到市民希望有一個真正聽民意，以及有感召力的特首。

+ 2

被問是否小圈子 陳智思：人數非主要因素

【16:00】行政會議召集人陳智思到灣仔會展票站投票後，被問到今次的選舉只有4,000多名選民，是否屬於小圈子選舉。他回應指，今次是完善選舉制度下首場選舉，模式跟以往不同，他不相信人數是最主要因素，最重要是代表性是否足夠，形容今次不同界別的參與率均衡。

此外，陳智思亦表示縮減投票時間是好事，希望將來其他選舉亦可透過科技協助，加快投票及得出結果。

至於職工盟宣布啟動解散程序，陳智思說，每個組織有自身考慮，而每個組織過去曾否參與不正當或違法活動，組織本身更加清楚。

【15:21】截至下午3時，有3,594人投票，投票率為73.51%。最高投票率為商界（第三），達到97.85%，93名選民之中僅兩人未投票，法律界仍有1人未投票，投票率為96.67%。教育界則有1,010人投票，佔界別選民人數的57.71%，是投票率最低的界別。

2016年選委會選舉由上午7時半至晚上10時半，較今屆早1小時開始。對比去年開始投票第6個小時即下午1時半，當時的投票率為15.18%。而2016年的下午2時半投票率為18.51%。但要注意的是，2016年有多達23萬1,769名選民，而今屆僅4,889名選民。

狄志遠：社福界投票率高對自己較有利

【15:20】新民黨主席葉劉淑儀對新選舉制度表示歡迎，認為有助優才參選，又指相信新民黨成員能在酒店、零售等專業界別當選。對於今日選舉氣氛，她認為不能跟過去比較，「雖然選群少咗，但質素提高咗，亦有較廣泛代表性。」

【15:00】工聯會會長吳秋北在沙田街站表示，工聯會希望完善選舉制度後，推動港府更加有為，並在立法會選出高效議會，透過選舉維護勞工權益，在制度上推動變革，包括行政、司法及教育上，令香港發展更健康。

吳秋北期望令政府更好地建設與內地經濟融合，特別是大灣區方面；他亦希望政府解決深層次民生問題，如貧富懸殊、房屋問題，亦要製造在社會向上流的機會，強調要團結方方面面力量，追回香港發展。

【14:50】參選社福界的新思維主席狄志遠，是罕有的非建制派候選人。他見記者時表示，新規則下非建制派仍有參與空間，望有平台「勇敢地講出香港人嘅聲音」。狄志遠預料，目前投票率高或對他當選較為有利，因他沒有鐵票，需爭取游離票。他期望，日後選舉能更開放，容讓更多人參與其中。

【14:30】 民建聯立法會議員周浩鼎到屯門大會堂的選委會票站外，他指選委會選舉對香港意義重大，是完善選舉制度，全面落實「愛國者治港」後的首場選舉，認為可以告別政治惡鬥及內耗，聚焦經濟、民生，形容是啟動良政善治的開始。

周表示，今日在票站特別提到，以往有長早因為排隊等很久，要求作關愛隊，而今日的投票站內已設有關愛隊安排。

教育界投票率落後

【14:29】截至下午2時，選委會投票已過5小時，已有3231名選民完成投票，投票率66.09%。其中商界（三）投票率最高，已達97.85%，合資格選民93人，只剩2人未投票。法律界投票率96.67%，30個合資格選民，還欠1人未投票。

合資格選民數目最多的教育界，有1750個投票人，同樣是團體代表。但截至下午2時，投票率最低，只有837人投票，投票率僅47.83%。

相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，5小時後投票率有11.86%，但當年選民數目達231,769人，當時實際完成投票人數已有27,499人。

【14:20】新民黨立法會議員葉劉淑儀下午到沙田大會堂票站，為參選第四界別的黨員打氣，被問到選委人數擴大，會否對她日後參選立法會或特首選舉帶來挑戰？她稱「假設性問題唔答喇」，但強調選委人數上升令廣泛代表性比以往高。

管浩鳴：以往選舉「多嘢鬧，今次平靜咗」

【13:50】香港聖公會教省秘書長管浩鳴現身灣仔會展票站，他本身已自動當選為「全國性團體香港成員的代表」分組選委，但同時亦是「教育界」選民之一，該界別有共1725團體選民，是選民數目最多的界別。

他指香港過去一段時間較為紛亂，新選舉制度能將一國兩制和祖國拉近一些，「以往一有選舉，就好多嘢俾人鬧。今次我諗大家相對平靜咗。」對於會否覺得選委會構成缺乏代表性，他認為每一個選舉制度都不一樣，每一個制度的情況都不同，要容後再檢討有否改善之處。

現身會展投票的還有資深大律師、監警會前主席梁定邦。

首4小時投票逼近六成

【13:36】截至下午1時，4小時已有2795名選民完成投票，投票率57.17%。其中商界（三）投票率最高，已達95.7%，合資格選民93人，89人完成投票。法律界僅隨其後，投票率86.67%，30個合資格選民，26完成投票。

相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，4小時後投票率有8.41%，但當年選民數目達231,769人，當時實際完成投票人數已有19,499人。

葛珮帆代表「智慧城市聯盟」選科創界選委

【13:3０】民建聯立法會議員葛珮帆中午到沙田大會堂票站投票，她稱自己代表「智慧城市聯盟」投票選科技界選委，認為次選舉落實「愛國者治港」具有意義，又指候選人較以往有質素，「以往高度政治化，未代表到業界」。葛又指選委會是把關者，確保愛國者治港，「不容扮愛國者，或者忽然愛國者參選」。

警力多過選民 蕭澤頤：一個目的大家安全

【13:00】警務處處長蕭澤頤巡視沙田大會堂票站，現場有警員向他介紹保安部署，進入票站時使用「安心出行」記錄到訪資料。過程逗留大約5分鐘，離開被問到外界質疑是否安排過多警力，他回應指「咁多警力，一個目的，係大家安全，包括各位」。

+ 4

【12:42】截至中午12時，已有2245名選民完成投票，投票率45.92%。其中商界（三）投票率最高，達到81.72%，合資格選民93人，76人完成投票。

相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，三小時後投票率有5.02%，但當年選民數目達231,769人，當時實際完成投票人數已有11,644人。

【12:40】政制及內地事務局局長曾國衞巡視沙田大會堂票站，他指選委會選舉是「完善選舉制度」後三場選舉的「首仗」，對香港未來發展，長治久安，至為重要，首3小時投票率約三成，呼籲投票人士踴躍投票。

小圈子？曾國衞：不追求人數多競爭激烈

被問到警方今日部署5000至6000警力，會否為市民帶來恐慌？曾國衞表示，今次選舉各部門都有參與，包括警務處擔任安保工作，警方就大型活動都有風險評估，「今次係非常重要選舉，不容有失，鑑於過去都曾有混亂，警方係適當安排部署，絕對有需要及恰當」。

被問到外界質疑今次選舉是「小圈子」，曾國衞強調「不贊成說法」，選委會人數提升至1500人，調整後界別分組有40個，包括同鄉會、基層、內地港人及全國性團體，完善了均衡參與和廣泛代表性，形容是「香港縮影」，又指希望落實符合香港實際情況的民主制，「唔係追求人數多，競爭激烈」。

至於擬議的口岸臨時票站，曾國衞稱須審重考慮境外投票，在法律技術未能有穩妥方案前，不會貿然推出，當局會積極考慮臨時票站安排，盡量兼顧防疫及市民行使投票權利。

+ 1

劉國勳指氣氛良好 嘆過往選舉候選人「互踩」

【12:26】民建聯立法會議員劉國勳表示，今次選舉氣氛良好，留意到很多候選人都用不同方式表達自己的政綱，包括拍片等呈現方式。他形容過去的選舉衍生很多街頭衝突，也往往會用「踩低」其他候選人的方式，聚焦了在其他地方，認為今次能把重點放在候選人的政綱上。

劉國勳強調選委會工作角色很重要，將會在接下來兩場選舉作為提名及投票人，委員除了要選出建設香港的候選人，也擔任把關角色，將反中亂港的候選人拒諸門外。

劉國勳指選舉氣氛良好，能把重點放在候選人的政綱上。（潘希橋攝）

+ 2

兩小時投票率29.66% 1450選民完成投票

【11:30】選管會主席馮驊視察會展票站，表示首次使用的電子派票系統正常運作，強調疫情期間，選民如有發燒情況須使用特別投票位置，但如果是團體代理人，則應該改派其他人。截至早上11時，已有1450名選民完成投票，投票率29.66%。

相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，兩小時後投票率僅2.43%，但當年選民數目達231,769人，當時實際完成投票人數達5,625人。

警署票站未見使用 馮驊被市民問為何無票

馮驊又表示，投票時間從上午九時至下午六時，總共9小時，如果多人在早上同一時段投票或需要等候，建議投票人可自行安排行程，或選擇午後投票，期望選舉能在今晚午夜左右有結果。

就今次票站準備，他指設施能方便輪椅使用者，亦設置了特別排隊隊伍，供長者及殘疾人士使用。馮驊指尚一個設在警署的票站，如果有受羈押人士，則可以在該處投票。他指暫時沒收到消息該票站有使用，但解釋如果今天內有投票人被捕，他們可以在該處投票。

他又透露有市民向選管會投訴為何自己不能投票，但馮驊稱這涉及投票人資格的問題。對於有市民誤會今天為區議會選舉，馮驊表示政府宣傳非常充足，和以往一樣有電台電視橫額海報，當中未見有誤導是區議會選舉。

被問到警方部署，他指以往投票站亦有警員看守秩序，對實際的警力安排不清楚。另外，被問到今次選舉是否比過去選舉容易安排，他指今次很多新事物，包括制度改變和首次採用電子選民登記冊，過程牽涉研發、檢視流程和程序上的準備，因此要格外小心。

投票開始一小時 投票率為14.73%

【10:58】投票早上9時開始，選舉事務處公布，截至早上10時，4889名合資格選民中，已有720人完成投票，投票率為14.73%。相比上屆2016年選委會選舉，由早上7:30開始投票，一小時後投票率僅0.82%，但當年選民數目達231,769人，投票率低，但實際完成投票人數卻有1,899人。

特首林鄭月娥早上巡視灣仔會展票站。（盧翊銘攝）

【08:45】特首林鄭月娥到灣仔會展巡視票站，表示今早特意在投票正式開始前到其中一個票站，向同事打氣、了解新措施。她稱今次是選舉改制後首場選舉，具有多重意義，將為香港帶來新局面，經完善選舉制度後可確保由「愛國者治港」，並為之後的立法會及特首選舉打好基礎。

林鄭：新選舉制度保「愛國者治港」

林鄭指香港的選舉一向以公平、公開、公正見稱，今次亦是公平、公開、誠實，且重大意義。她稱本港以前有反中亂港人士，形容他們反政府、反中央、窒礙香港發展。而全國人大常委會通過決定後令香港有《完善選舉制度》，回歸初心，亦加入資格審查委員會，確保愛國者治港。

她又指選委會經擴大後，很多以前無法參選的界別都有參與機會，如基層組織、全國性組織香港代表，符合均衡參與及廣泛代表性。選委會之後有份選出立法會議員及提名參選者，認為是重要的把關角色，與資審會雙重把關。

選委就任前須宣誓 林鄭認選民不多

林鄭指今日參與選舉的候選人雖然只有412人，全部合資格參選，約4900名合資格選民數目也不多。她指選委會在新制度下需要宣誓，由於規模很大，計劃在他們就任前安排書面簽署誓言。

被問到今次選舉警方部署人手比以往更多，林鄭表示每次大型活動，保安局及警方都會評估，她尊重相關部門編配人手，相信選舉會在公開、公平、安全及誠實的環境進行。她亦表示過去兩年本港有暴亂事件，舉例昨日也破獲家居武器庫，認為評估是職責所在。

韓正關心三場選舉 無談及林鄭連任

林鄭昨日在深圳會晤國務院副總理韓正，她透露韓正關心接下來的三場選舉，並希望選舉依法進行，她回應對方指香港一貫依法做到公平、公開、公正。她稱韓正提到中央對香港支持，亦提到「十四五」規劃。林鄭特別指，韓正表示支持香港國際金融中心及創科中心的地位，也提到前海擴區是賦權前海，故香港要與深圳合作、做到先行先試，但表示席間沒有提到連任方面的個人方面問題。

與內地通關？韓正指示部門跟進專家對接

通關方面，林鄭表示已向韓正提到香港本地個案「清零」逾月，有嚴格外防輸入、市民期盼通關回內地，並有相關抗疫措施。她引述韓正指非常明白，亦知道她提出的意見，希望讓兩地專家對接，並即場要求內地相關部門跟進專家會談，港府會做好準備，爭取逐步、有序通關。

區議員悉數宣誓後方考慮功能運作事宜

關於政府重組區議會及重設委任議席的傳聞，林鄭認為2019年的區議會選舉確實出現問題，導致目前區議會殘缺不全，要等全部區議員完成宣誓，才知道十八區議會中有多少人符合公職人員要求，之後處理未來兩年任期的功能及運作事宜，但她強調並無同韓正討論相關問題。

+ 2

【08:00】警務處處長蕭澤頤昨日表示，選舉日會部署至少5000至6000警力，高姿態巡邏票站一帶及高危地方，並監察網上有否人煽動破壞選舉。灣仔會展外，有軍裝警員擺放鐵馬，會展內則有一批特務警察及軍裝警員在場戒備。

▼選管會主席馮驊9月18日巡視會展票站▼

