選委會︱工聯會50代表參選　麥美娟形容選舉「純粹」少爭拗

選舉委員會界別分組選舉今日（19日）舉行，工聯會今屆派出50名代表參選。工聯會會長吳秋北表示，今次選舉是落實「愛國者治港」選舉制度後的首場選舉，希望能為香港選出高效議會，不再「蹉跎歲月」，追回過去在議會內「拉布」所虛耗的情況。



麥美娟表示今屆選委會選舉比過往更加「純粹」，較少政治爭拗，希望是一個「好的開始」。（廖雁雄攝）

工聯會冀推動香港發展 免拉布「蹉跎歲月」

工聯會會長吳秋北表示，今次選舉關乎香港未來發展，作為勞工界代表，他希望之後選委會將選出有為、高效的議會，推動政府在社會、教育、司法、行政等各方面變革，令香港發展更加迅速，不再「蹉跎歲月」。

吳秋北續指，工聯會希望透過推動經濟發展，令香港融入國家發展大局，青年人得到上游機會，捍衛打工仔權益，抗衡資本壟斷，解決房屋問題。吳秋北呼籲：「各個界別都要和衷共濟，共同面對社會發展、經濟及民生問題，香港社會先可以進步。」

麥美娟：今屆選委會選舉比過往更加「純粹」

工聯會立法會議員麥美娟表示，今屆選委會選舉比過往更加「純粹」，較少政治爭拗，可以聚焦討論勞工及政策民生等問題，希望今次選舉能是一個「好的開始」。而選舉改制後，勞工等界別全面廢除個人票改為團體票，麥美娟則稱過往選舉都是以工會為單位，認為對工聯會選舉工作影響不大。

麥美娟補充，今屆選委會新增兩個功能，分別是提名立法會選舉候選人，以及選出40個立法會議席。她強調：「每一個參選人都要得到每界別選委提名，所以佢哋制訂政綱時，都要考慮香港整體利益，先可以得到每一個界別嘅支持，可以更好地體現選委會與立法會嘅代表性。」