職工盟啟動解散程序　黃迺元嘆撐唔到落去：成員受人身安全威脅

屬民主派陣營的職工盟啟動解散程序，主席黃迺元確認職工盟執委會早前通過解散決議，將於下月3日召開特別會員大會表決，他稱隨著教協、石牆花等相繼解散，已經有準備會面對解散，最近不同成員都收到訊息，指繼續運作將面臨人身安全威脅。



職工盟執委將有三人留任，包括主席黃迺元、副主席鄧建華及司庫鍾松光，黃指將由他們處理餘下解散程序。他反駁建制媒體的指控，強調職工盟並非「外國代理人」，也沒勾結外國勢力，強調與國際工會組織的連結並不涉政治，是天經地義的合作，他指即使內地官方工會也曾接待過該組織。



黃指所謂的勾結，其實只是作為「非建制工會」背負的原罪，向支持者道歉職工盟「撐唔到落去」，又稱「落紅不是無情物，化作春泥更護花。」



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根據職工盟會章，各成員會擁有的投票權介乎1至5票不等，按各屬會規模即會員數目而定。鄧建華透露，近期職工盟轄下有約10個屬會相繼退出，目前仍有逾80個屬會，現時投票權總數有約百票。下月3日召開特別大會，必須有一半持投票權的代表出席，如果要解散，更加需要五分之四投票權以不記名投票贊成才會通過。

另外，職工盟舉辦的培訓課程也會受解散影響，職工盟培訓中心行政總監鄧燕梨指，受影響課程逾200項，涉及學員約千人。鄧指中心已在前日（17日）停止收生，不會再開辦長期課程，但不包括一些短期課程，她強調所有課程目標在10月底完成，正與導師及學員配合調整上課時間，會盡力將影響減到最小。

培訓中心現有僱員有大約140人，另兼職導師逾百人，這些人都會因職工盟解散而受影響。

職工盟近半年不斷遭建媒體狙擊，原任職工盟總幹事的蒙兆達其後請辭，並已離開香港、據悉目前身處英國。