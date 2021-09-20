選委會︱劉兆佳：港府施政須交出表現　提升立法會選民投票意欲

新選舉制度下的首場選舉告一段落，選委會界別分組選舉正式結果今日（20日）出爐。一如「賽前」所料，在中央落實「愛國者治港」下，是次選舉競爭成分不大，絕大部分當選人皆為建制派，唯獨新思維狄志遠在社福界成功當選，憑抽籤驚險入圍。

選委會安全系數極高，北京手握過千鐵票，足以對特首人選「一錘定音」。不過今屆選委會被賦予更大的功能——提名及選出立法會議員，因此是次選舉結果或對年底的立法會選舉有所啟示。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，新選舉制度下確保行政和立法機關，以及選出他們的選委會，都須由愛國者擔任。他希望特區政府未來數個月內在民生政策上拿出表現，提升選民的投票意欲。



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劉兆佳：立法會民主派候選人料只有幾名

劉兆佳指，新一屆立法會地區直選的議席只有20席，在90席中只佔極少數。他估計，屆時在地區直選中，反對派的候選人應該只有數名，而且都是立場較溫和的「泛民」成員，因此反中亂港和激進勢力背後的民意，將不會在地區直選中反映出來，基於候選人都「愛國愛港」，因此也不用再刻意尋求那些民意的認可。

他指今次選舉高投票率屬意料中事，而既然新制度下持不同政見人士只要愛國愛港，也可依法當選，接下來特區政府可做的，就是把握未來數個月，於經濟民生施政上有所表現，爭取民心，讓一些反對新選舉制度的人「明白新政治形勢」，從而提高其投票意欲，這同樣有利未來特區政府施政。

蔡子強：狄志遠當選料對整體影響有限

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，如果連狄志遠都不能當選，民主派固然可振振有詞批評新選舉制度搞「清一色」，但相信如今狄志遠成功當選，只是眾多「政治訊息」之一，民主派內不利參選的「政治訊息」仍有很多：不斷有民主派人士被捕及起訴、多個民主派大型團體解散或面臨解散、區議員被DQ包括民主黨內主張參選的蘇逸恒。

他認為，狄志遠的當選對於年底立法會選舉，只會有非常微小的影響，讓民主黨內反對參選的派系少一個論點，但對最終參選決定影響不大。