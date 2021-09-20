陳澤銘：《港區國安法》較英、美溫和　律師會不會迴避敏感議題

香港律師會早前舉行理事會換屆選舉，原副會長陳澤銘當選會長，黎雅明續任副會長一職，余國堅及湯文龍則為新任副會長。律師會領導層今日（20日）會見傳媒，陳澤銘表示，他每次出席國際場合時，也會將香港實際情況反映，並非為政府「塗脂抹粉」。他舉例指，《港區國安法》的條文相對英、美等國的國安條文溫和，又認為本港法院的上訴機制行之有效，強調他有責任向社會解釋，又重申律師會不會迴避敏感議題，會透過理智、冷靜聲音分析法律觀點和問題。

馬家健案早前惹起社會熱議，律師會亦多次就案件發聲。陳澤銘指，任何機構都不可能完美，指他作為會長，若看到有改善空間，也會盡力改善，亦有與團隊討論如何改革，會繼續檢討、檢視，但需要全體理事支持，又表示正安排全體理事與律政司司長鄭若驊會面。



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律師會領導層今接受傳媒訪問，陳澤銘表示，他每次出席國際場合時，也會向外國解釋何謂《港區國安法》，強調《國安法》與外國的國安條例相比並非特別嚴苛。他舉例指，《國安法》條文較英、美等民主國家溫和，認為香港並無「特別離譜的事」，又指法律既已「出台」，市民便要遵守。他表示，若市民有不清晰之處，可向法院尋求公義，如有不滿可上訴，認為整套機制行之有效。陳澤銘強調他有責任向社會作進一步解釋。至於本港是否出現「政治打壓」，他指不能評論，只能從法律角度解釋。

陳澤銘指，過去幾年香港面對的挑戰很多，例如社會事件，亦有人質疑法治倒退。他明言，自己對法治仍極有信心，司法獨立是香港重要核心價值。（廖雁雄攝）

陳澤銘指大灣區執業資格大增吸引力

陳澤銘強調，他重視本港的國際形象，強調他有責任告訴世界，香港已「business as usual（運作如常）」，又提到律師會正密切注意大灣區新發展。陳澤銘本身亦有應考今年新設的大灣區律師執業考試，他指聽聞9月內將公布成績，相信香港律師考獲大灣區執業資格後，對外國投資者吸引力將大大提升。

陳澤銘指，過去幾年香港面對的挑戰很多，例如社會事件，亦有人質疑法治倒退，他強調對法治仍極有信心，司法獨立仍是香港重要的核心價值。

律師會會長陳澤銘（右二）、副會長湯文龍（右一）、黎雅名（左二）和余國堅（左一）（廖雁雄攝）

正開發工具節省律師工作時間 日後或推強制專業進修、風險管理課程

律師會副會長黎雅明專責國際事務、創新科技等工作，認為更好地應用科技，為市民提供更好法律服務，例如把科技進一步在法院應用，亦提到已有課程教授律師coding（編寫程式碼）知識，但強調並非要令律師成為編程員，而是希望律師日後會有更多機會使用數據分析、應用程式開發、人工智能等。他透露，正與科學園開發供律師使用的科技工具，將既有程序簡化，令他們有更多空餘時間。

律師會副會長湯文龍（廖雁雄攝）

新任副會長湯文龍指，自己參與籌辦律師會活動「青teen廣場」已經十年，指以前並「黃、藍」之分，強調法治精神必定要堅持。

同樣新任副會長的余國堅指，他將會專責該會操守、紀律工作，強調律師會嚴格執行監管，希望防止少數有問題人員影響行業。他又表示，雖然律師會一向被外界視為被動，其實實際工作有很多，只是很多不能透露。他表示，律師會日後會加強預防工作，例如強制的專業進修或風險管理課程。