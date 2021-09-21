林鄭：選委會選舉點票有「相當嚴重問題」　對不便表示歉意

選委會選舉前日（19日）結束，整場選舉共花14小時才完成點票及公布結果程序，不少候選人批評點票安排。特首林鄭月娥今早（21日）出席行政會議前見記者，料被追問點票時間過長的問題。



【10:25】被《香港01》記者問到選委會選舉點票問題，林鄭承認當日點票工作已不止是「似乎有問題」，而是有「相當嚴重的問題」，會關心如何防止再出現。她對於點票時間過長，對候選人造成的不便表示歉意。

【10:05】林鄭指，選委會選舉周日順利舉行，最重要做到的是確保愛國者治港，什麼人可以參選、法定要求等，已經過本地立法清晰訂明，現時也有審核機制，不存在什麼政見不同就不能選的問題。至於為何非建制派只有一人當選，她反問「如果佢（民主派）都冇參選，點令到佢當選？」

【09:55】林鄭指，先祝大家佳節快樂，家庭幸福。她指明日起就要去內地進行一連串公務，9月28日才回港，涉及3個城市，一是到四川成都出席川港高層會議、泛珠三角年度會議，屆時會簽訂合作協議，政務司司長會隨行；第二站會到重慶，這是其上任後第一次前往，本來2019年8月會前往，但當時「黑暴」未能成行，今次趁到國家西部一併前往，與領導見面，參觀香港投資營辦的公司；最後到陝西西安出席9月27日全運會閉幕禮。

林鄭宣布，中小企還息不還本、銀行預先批核還息不還本、百分百擔保特惠貸款可延長6個月。