陳恒鑌倡巴士轉乘減車流　團體憂加劇轉乘點塞車　倡城市規劃著手

針對本港交通擠塞問題，民建聯立法會議員陳恒鑌提出三項建議，包括在陸路交通轉乘點興建泊車轉乘設施，並建議未來讓隧道按時段收費以控制車流。他相信按時收費下，如果高峰期收費更貴，但巴士收費一樣，屆時將令巴士車流更暢順。



公共運輸研究組發言人鄭衍祺不贊成陳恒鑌的方案，質疑在大欖興建泊車轉乘點，並於上蓋發展物業的建議，是暗渡陳倉開發郊野公園邊陲，又舉例指目前西貢居民正是透過私家車到市區轉乘，但通往彩虹轉乘點的道路，就因而造成擠塞問題。他另指隧道按時段收費在新加坡執行時亦遇到問題，最終或導致難以預料何時塞車。



陳恒鑌提出三項建議，以應對新界發展區未來人口增長所造成的交通問題，包括強化泊車轉乘設施，人工智能以交通燈控制車流等，並重新研究隧道收費模式。（廖雁雄攝／資料圖片）

陳恒鑌：倡轉乘港鐵巴士並行

陳恒鑌在港台節目瞵解釋泊車轉乘建議，強調政府制定政策不應依賴鐵路，例如屯馬綫已有很多市民無法上車，強調今次提議針對巴士的泊車轉乘，因有見及巴士開設了收費貴但舒適的巴士線；他相信若進一步發展港鐵站泊車轉乘，擔心鐵路亦無法負荷，故建議之前政府沒有推行的巴士站轉乘。陳恒鑌建議在隧道口興建泊車轉乘設施，認為未來在自動繳費之下，可騰出隧道的收費廣場空間，興建泊車轉乘設施。

至於按時段收隧道費的建議，陳恒鑌舉例指，如果塞車時收費更貴，不塞車時收費較便宜，相信可減少高峰期塞車情況。他提到，其建議已考慮到隧道在非繁忙時間，如在午夜後可以免費，而運貨人士亦可在高峰期外送貨，過了高峰期後，本來取道紅隧的車亦可到西隧分流。

鄭衍祺指在大欖隧道興建轉乘站，將令元朗通往該處的擠塞問題惡化。(資料圖片／李耀宗攝)

公共運輸研究組：建轉乘站勢加劇塞車

公共運輸研究組發言人鄭衍祺，並不認同陳恒鑌建議興建大型巴士轉乘站的方案。他解釋，元朗本身到大欖隧道已經塞車，如果在該處興建轉乘地點，將令該處塞車問題進一步惡化，又指分流不應強行配置。他認為在該處興建上蓋發展物業絕不應該，質疑是「暗渡陳倉」，因為大欖旁邊正是郊野公園邊陲。

不過，鄭衍祺同意轉乘政策不應只針對鐵路，更認為轉乘，若只是將人流轉到港鐵及巴士都是不妥當，而應該在所謂「最後一里路」，例如乘客抵達市中心後，以電動交通工具，如電動單車及滑板車等轉駁，指新界東有這類設施。

他強調交通擠塞問題不單是交通規劃，而是城市規劃問題，質疑目前問題在於鄉郊發展太快，強調發展本身需要平衡。

新加坡早於1998年啟用電子道路收費系統，亦有按不同時段收費，控制交通。（Instagram@singaporeflyer）

星洲按時收費分流問題多多

鄭衍祺回應隧道按時段收費的建議時，指執行上會有困難。他表示，正執行此做法的新加坡也面對困難，舉例指，有駕駛者會因應價錢，預早駕車至收費通道進出口等待，亦有提早將私家車帶入市區者，擔心做法令塞車情況變得更難預測。

鄭衍祺強調解決交通擠塞問題應從源頭做起，盡量令交通需求不進入市區，同時要改善整個公共運輸網絡系統。他解釋市民選擇交通工具時，當預計到最終都會塞車，便會選擇「不如自己坐在私家車上等」，故有必要改善整個系統。