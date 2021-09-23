聯合國聽證會　梁美芬：西方政制強加香港　像迫女性穿不合身衣服

聯合國人權理事會今日（23日）舉行涉港聽證會，主題關注選舉改制等，保安局局長鄧炳強、《基本法》委員會委員梁美芬等均有發言。會上，多人均指中央在港實施國安法及選舉改制後，社會回復秩序，愛國者治港之下香港將會維持長期繁榮穩定，對香港發展有利。



鄧炳強指有外國指摘香港設立國安法，但他們本身亦有設立國安法，批評對方是雙重標準。（資料圖片）

鄧炳強表示，2019年發生的暴力事件，是有人鼓勵年輕人使用暴力，包括有已經訂立國安法的國家，反指摘香港設立國安法，鄧批評是雙重標準。他表示，國安法、完善選舉制度等措施，令2021年香港社會回復秩序，認為維持長期穩定對香港發展有利。

梁美芬指激進份子當選後叫囂 「將議會變市場」

梁美芬指近年政治制度出現漏洞，激進份子進入議會後任意叫囂，「將議會變成市場」，又阻止民生議案通過。她說香港以法治引以為傲，但卻突然變成無法無天，對此感到痛心，形容法治才是面對困難所需要的東西。她說，將西方政治制度強加於香港，就像強迫慣穿細碼的女性穿加大碼衣服，會造成水土不服，更可能招致災難，阿富汗就是最近期的例子，強調政治制度更重要是看它是否適合一個地方的民情。而香港正參與「十四五規劃」，有信心會迎來光明的將來。

新民黨何敬康表示，國安法並沒有削弱香港人的人權自由，而是維持社會穩定。他引述特首林鄭月娥所說，國安法只是針對一小部份人，而選舉改制是要完善制度，如不承認中央統治，自然沒有資格參選。他說，在疫情之下，香港仍然保持國際金融中心的地位，外國大行仍在香港招聘，足以證明商界並不害怕新措施。

梁宏正提到，年輕人在科技行業大有前景，大灣區亦提供大量機遇。（資料圖片）

梁宏正強調香港是商界樂土 十四五規劃下有發展空間

香港菁英會榮譽主席梁宏正表示，香港是中國與國際的橋樑，亦是國際金融中心，市場高效、社會穩定，2019年的修例事件引起混亂，因此要推出國安法來穩定秩序，經過一年之後已見成效。他認為香港是商界的樂土，在「十四五規劃」之下大有發展空間，年輕人在科技行業有前景，而大灣區亦提供大量機遇。

林琳稱反修例事件「全因外國勢力資助暴徒策動顏色革命」

全國青聯委員林琳稱，美國人如果不質疑選舉團制度，那麼「沒有權對香港的制度說三道四」，又指2019年反修例事件「全因外國勢力資助的暴徒，企圖在我們的城市上發動顏色革命。」

新民黨李梓敬則指，香港必須由愛國愛港的人管治，反問為何美國又有相關法例，但對香港就雙重標準。他稱，香港在港英時代從來沒有民主，最高官員都是英國人。他說，美國人干預香港，將會像阿富汗一樣再次失敗收場。