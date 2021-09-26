開發土地計劃各有難點　多管齊下方能加快供應

外媒早前報道中央要求地產商協助解決房屋問題，表明「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」，可謂一石激起千重浪，外界關注地產商有何實際行動「配合」。房屋問題一直是香港最嚴重的深層次矛盾，籠屋、劏房一直存在，近年樓價高企之下更見惡化，中央官員已三番四次表達關注，國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月提出「告別劏房」的期盼。



「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，杜甫期許的願望，今時今日香港仍未實現。近日不論政府官員、政黨以至地產商，紛紛提出不同的建屋方案，但是否每一個都可以即時推進？



香港地產建設​商會日前開會，討論中央關注香港房屋問題。（資料圖片／廖雁雄攝）

民建聯倡發售遠期居屋

民建聯上周日舉行記者會，公布多項房策建議，包括建議以五年樓花預售新界北的居屋予年輕家庭及邊緣中產，申請資格與目前居屋資格相若，並以白表人士優先。新思維則建議重推「私人參建居屋計劃」，認為本港發展商在新界持有不少合適的土地，港府可提供大幅度的補地價折讓，用以興建高地積比的私人參建居屋。新思維以鑽石山新居屋為例，估計每個單位建築成本約100萬元，400平方呎的兩房單位，在提供六折後可售300萬至400萬元，令市民可以負擔。

鄉議局主席劉業強則表示，早前已多次與政府建議可以興建「丁廈」，取代舊有的「丁屋」，一方面可以保障原居民的利益，另一方面可減低土地競爭，而且興建「丁廈」有望解決多年遭詬病的僭建問題。鄉議局亦支持釋放祖堂地及放寬地積比率，以增加土地供應。

地產建設商會執委會主席梁志堅希望政府可以多管齊下，增加賣地及加快審批農地程序。地建會副會長郭基煇早前提出，政府要「雙軌並行」，例如當有祖堂地、棕地及農地可進行發展時應優先處理；對於發展郊野公園邊陲地帶，郭基煇指政府不應排除選項，認為不論短、中或長期，只要是能解決土地問題的方法政府都應考慮。

香港土地房屋問題極為尖銳，是社會深層次矛盾其中一個來源。（資料圖片）

覓地建屋非一蹴而就 須將「生地」變「熟地」

政府近年重點開拓新界北，財政司長陳茂波早前提出，將洪水橋和古洞北／粉嶺北發展區內預留的商業用地，可改作住宅用途；下月發表《施政報告》的特首林鄭月娥，亦預告重點發展新界北，以運輸基建先行配合前海發展。林鄭回應中央向發展商「施壓」傳聞時表示，感受到發展商「近幾年比較願意」配合特區政府的政策，例如「土地共享先導計劃」。

多方提出的建議均有可取之處，但亦有不足地方。從土地發展來說，土地不是一來就能建屋，山林、濕地等土地沒有交通配套，亦缺乏水電排污設施，在土地發展來說這些叫「生地」。「生地」要變成「熟地」，就要鋪設道路網、水管、電纜、污水渠和通訊網絡，這些基建做足的話就是「熟地」，有條件興建樓宇讓人居住。

這問題在「土地共享先導計劃」尤其明顯。現時發展商提出的土地，多是農地、綠化地，屬於未有配套的「生地」，例如新地提出元朗南生圍蠔洲路逾63萬平方呎土地，距離主要交通路段較遠，長春社亦指土地屬於濕地緩衝區，與濕地保育區為鄰。撇除濕地環境與保育考慮，在該處填土及鋪設基建管線亦較花時間。

如最終無論以任何形式發展這些土地，均需要先有地區規劃，正如梁志堅所說，政府需要加快審批農地程序，方能繼續之後的基建工作。

新界鄉議局8月11日向行政長官林鄭月娥提交施政報告建議書，向政府提出多項土地建議措施，包括放寬祖堂地發展限制。（歐嘉樂攝）

發展祖堂地需降門檻

至於祖堂地一般在新界鄉村周邊，相信已有一定基建配套，相比之下可以較快發展，如遇到困難，亦可動用《收回土地條例》處理。政府在今年5月採用《收回土地條例》，收回粉嶺、元朗十八鄉和元龍街及攸田東路交界的土地，連同附近官地一同發展，當中就涉及祖堂地。

發展祖堂地預計在鄉議局阻力不大，難關在於地皮涉及「成村人」，出售的門檻自然很高，因此有發展商建議，將出售祖堂地的門檻定為八成宗族成員同意。

至於丁廈的建議，可以參考上世紀五十年代末期的案例。當時政府要興建石壁水塘，因此將石碧鄉的村民全體遷至新發展的荃灣新市鎮，以一幢大廈安置，是為石碧新村。石碧新村原有的洪聖爺及侯王古廟，在大廈頂樓二合為一，重設為「洪侯古廟」，是香港罕見的「樓上廟宇」。此案例成功之後，政府亦將船灣淡水湖受影響的六條村，以同樣方法遷至大埔，是為大埔墟的六鄉新村。這兩個案例，或可成為與新界鄉村換地甚至發展丁廈的參考例子。

私人參建居屋 可大面積發展住宅

「私人參建居屋計劃」早在1978年已推行，當中包括康山花園、愛蝶灣、麗晶花園、富榮花園、龍門居、大埔廣場等，其中康山花園更是全港唯一一個港鐵站上蓋的居屋屋苑，然而在2002年停售居屋，及將紅灣半島售予合作的發展商後，至今再沒有同類項目。

如以新思維建議，新界大面積土地用於私人參建居屋，可以較有彈性，例如採用富榮花園類的全地皮興建居屋方式，或康山花園的部份興建居屋、部份興建私樓的方式，旨在加快土地供應，以及一次過興建基建配套。

林鄭月娥與建制派人士會面時，認為可檢視《環境影響評估條例》，在環評上尋找縮短時間的方法。（張浩維攝）

不過，若私人參建居屋選址新界郊區，則仍需要將「生地」變為「熟地」的過程，而加快審批、規劃則可以縮短前期程序，令地皮盡快踏入鋪建基建的一步。財政司司長陳茂波早前提議從城規會入手，簡化部份程序，縮短諮詢時間。特首林鄭月娥之後與建制派人士會面時，則認為可檢視《環境影響評估條例》，在環評上尋找縮短時間的方法。

市區重建宜加快 「街區」規劃可增地區配套彈性

而在新界覓地建屋的同時，政府宜加快推動市區重建。除了以需求主導模式重建，亦可考慮與持有市區舊樓的發展商合作，除了可以分擔成本，亦可以一整個「街區」（意指由東南西北4條街道劃分而成的地段）重建，下層設有街市、安老院、社福機構或商場等基礎設施，上面則可以增加地積比，一次過興建多幢公營房屋或私樓住宅。

各界建議不少增加土地及房屋供應的方案，然而沒有一個可以獨挑重任，政府應考慮同時加快推進多個方案，從多方面增加住宅供應。