支聯會通過解散　蔡耀昌：六四留人心　轉述李卓仁：火種在希望在

被警方指為「外國代理人」的支聯會，今（25日）在旺角六四紀念館舉行特別會員大會，以41票贊成、4票反對、零票棄權，大比數通過正式解散；並在無反對下通過委任蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。



今次與會者逾20人，支聯會確認已超過法定人數要求，會上推舉了公司秘書蔡耀昌主持會議，會前一齊默哀悼念「六四」死難者及支聯會離世義工。公司秘書蔡耀昌指，支聯會是以「擔保有限公司」註冊，今日通過「自動清盤」，未來會進入整理資產等程序，再召開會員大會報告，最後才正式取消公司註冊。



蔡耀昌指根據法例，支聯會常委會即時停止工作，意味著不會再有任何以「組織名義」的立場及活動，只會由清盤人執行清盤程序的工作。



支聯會議決是否解散前，與會者默哀悼念「六四」死難者及支聯會離世義工。（支聯會提供）

任何政權都不能奪去人民的記憶和良知，支聯會的理念已傳承在每個香港人心中，火種在，希望在。爭取平反六四、建設民主的奮鬥，就由千萬人接棒。 歷史任務未竟，功成當中有你和我！ 支聯會主席李卓人致會員信函

蔡耀昌：六四植根每個人心中

【16:05】蔡耀昌透露席上會員表達了不同心聲，相信「六四」未來在香港每一個人的心中，將以個人或其他任何形式延續。他稱個人作為常委十幾年、出任副主席十幾年，對支聯會有很深感情，但非常支持主席李卓仁、及前副主席何俊仁的看法，要在現時的情況下作最好決定，自己是以此心情主持會議。他又向市民鞠躬，感激港人同行。

石在，火種是不會滅的。 支聯會公司秘書蔡耀昌

曾健成：支聯會解散 惟市民悼念心不散

【15:40】社民連主席、梁國雄妻子陳寶瑩及前東區區議員曾健成離開會場。曾健成形容是「很痛心的解散」，批評政府用盡所有公權力及法律強迫不同公民組織解散，「今日可解散個會，市民悼念六四的心不會解散」。他數度哽咽，指支聯會過去逾30年帶港人行上和平悼念道路，相信市民會繼續沿用過往表達方式紀念六四，歷史會還支聯會公道。

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領導層就解散與否有分歧

目前，支聯會常委全部陷獄，主席李卓人、前副主席何俊仁及副主席鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪。李、何近日在獄中發聯署信，公開呼籲會員支持主動解散支聯會；但鄒幸彤反對，指主動解散會將助長恐懼蔓延，不希望對民氣造成打擊，反呼籲會員否決。