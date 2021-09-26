持續更新｜民主黨會員大會　表決會否選立會　李華明：政黨應參選

民主黨今天（26日）下午二時召開特別會員大會，討論及決定是否參選12月立法會選舉。《香港01》將跟進民主黨特別會大的最新情況。

主張參選的民主黨創黨成員、前立法會議員李華明出席會員大會前見記者，稱知悉黨內不贊成參選者為多，「唔知會唔會有奇蹟出現啦吓」，自言是黨內少數支持參選的黨員，強調會堅持在會議表達己見。



▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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李華明：唔知會唔會有奇蹟出現啦吓

【13:55】李華明、前黨主席劉慧卿等民主黨員抵達會議現場。李華明見記者，稱知悉黨內不贊成參選者為多，「唔知會唔會有奇蹟出現啦吓」，自言是黨內少數支持參選的黨員，強調會堅持在會議表達己見。



李華明強調，民主黨是百份百政黨，個人已參選立法會選舉十多年，認為政黨應以參選為目的，倘不參選是「名不正、言不順」，政黨便失去基本功能，有需要者可另組壓力團體。

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李華明「退黨論」 黨內未見迴響

民主黨今將決定是否派員參選立法會選舉，決定將牽動未來四年的議會形勢及政局。根據民主黨黨章，開會法定人數為不少於50名合資格會員親身或派代表出席的會員，每人不可代表多於5名會員出席及投票。

全國僑聯副主席盧文端多次在媒體撰文，日前稱民主黨若罷選，可能被定性為對抗《基本法》，到時所有民主黨成員都有可能被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區。民主黨元老李華明日前的「退黨論」令事件升溫，他日前接受傳媒訪問表明，若民主黨不派人參選他將會退黨，又稱政黨應派員參選，否則該黨應解散，又指若民主黨4年後再考慮參選只是「鴕鳥政策」，預料4年後本港政治環境不會變得寬鬆。

民主黨九龍城區議員郭天立在周五後出席宣誓儀式，高調反駁李華明的退黨論，稱有關言論不會影響該黨參選與否的決定，「安心養老，賣你嘅喜得佳啦」，他又指若對方不參選，「咪推啲芝士腸，推啲牛丸岀嚟參選」。

黨主席羅健熙認為，民主黨不參選就要解散，指自己雖已辭任區議員一職，但仍相信自己可代表大部份利東邨居民的聲音。羅健熙強調，未來仍會繼續政策倡議的工作，只要做事的方式獲市民認同，相信該黨影響力仍存在。

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