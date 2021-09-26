直播︱羅健熙：民主黨授權中委會研參選　如有人報名再開大會決定

民主黨今日（26日）召開會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉。不過據了解，今日會上未有最終決定，黨元老李華明表示預料須再交由中委會決定。

黨主席羅健熙傍晚6時半於民主黨總部召開記者會交代相關決定。《香港01》將會直播。



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【18:54】羅健熙引述指，聽說不少黨友都提過一個觀點：「既然都冇人（參選），不如唔使做個決定住啦！」他今日在會員大會上，確認這是黨內的主流聲音。被問到中委會何時開會，他表示會盡快，希望「嚟緊一星期內」可以處理。

被問到個人參選意向，羅健熙指如果他要參選，「過去已經有好夕次機會參選咗」，但個人沒有意願特別想參與立法會選舉。

【18:45】羅健熙指，是次決定最核心的想法是，既然沒有人說有參選意願，何必另外再作決定。他承認，這可能與其過去「希望今次會員大會有最終決定」說法有差異、落差，但他會尊重會員大會的決定。他指，希望這一決定可確保黨內的程序行得足、行得準，事實上今日會上亦有很多黨友提及，希望黨友「保持團結，一齊走落去」。

【18:35】羅健熙指，今日會上有很多黨友指出，未見到有人表達強烈的參選意願，因此不須作任何表決。不過也有黨友關注到，黨方面沒有正式發出邀請，或會有人意見被遺漏。因此今日會員大會決定，授權中委會處理參選問題，將會制定一個甄選程序，容許有意報名人士報名，如最終有人報名，會再召開一次特別會員大會，讓報名者接受質詢，決定是否接納其代表民主黨出選。如果沒有人報名，該會員大會則不會發生。

▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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