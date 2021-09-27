水警殉職︱林志偉斥嘲諷言論「人禽之辨」　何俊賢：褻瀆了禽獸

上周六執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，遺體今早（27日）被發現於大澳二澳海面飄浮，警方接報到場撈起遺體。在社交網上，近兩日有不少落井下石的嘲諷言論。

警察隊員佐級協會主席林志偉今日發聲明，批評相關言論如同「禽獸」，在發表者身上看不到「人禽之辨」；民建聯立法會議員何俊賢進一步指，這些言論「禽獸不如」。



以「牠們」形容說出相關言論者

林志偉表示：「今日，香港失去一名英雌，一名捨身執法的英雌。我很難過，每一位熱愛香港和心存良知的市民都會一樣。」他批評：「我不知道是甚麼原因驅使有人在今日講幸災樂禍、落井下石的說話，在他們宣虛糜爛的人生中刷存在感。明顯地，我在他們身上看不見人禽之辨。

林最後指出：「希望『牠們』在今晚，明晚，和以後的晚上都能逃離夢魘，安心入寐。」

何俊賢在社交網附和指：「不用說，請對號入坐，但我唯一不同意的是，這班人是禽獸不如，用任何物件去形容這班人都是對該物件的褻瀆，包括屎及其上的蒼蠅。」

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女高級督察林婉儀的遺體於今早在大嶼山二澳海面被尋獲。

於上周六船隻事故發生後，有部分痛恨警方的網民在fb、連登等社交網發帖揶揄事件，有人借用廣東話口語歌曲《跌嘢唔好搵》的歌詞，諷刺警方未找到墮海失蹤女警。

修例風波以來社會撕裂嚴重，尤其警民關係跌至冰點，至今尚未修復。今年7月1日銅鑼灣發生刺警案後，網上同樣有大量同情疑兇、嘲諷受傷警務人員的言論。